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Кременчуцький військовий ліцей планують відремонтувати за понад 44 млн гривень

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 196

Підрядник має виконати ремонт за пів року

Полтавська обласна військова адміністрація планує відремонтувати Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою за 44 млн 540 тисяч гривень. Про це стало відомо з тендеру, який оголосив департамент будівництва, містобудування та архітектури Полтавської ОВА.

У документації вказані обсяги робіт — очікується, що реставрація будівлі буде капітальною, починаючи від демонтажних робіт, закінчуючи облаштування класів необхідними меблями та обладнанням для навчання. Відомо, що ремонт підрядник має виконати за пів року.

Зазначимо, що у бюджет Полтавської області на 2024 рік на реалізацію реконструкції кременчуцького ліцею заклали понад 48 млн гривень. Сам проєкт мав розпочатися з 2023 року.

Нагадаємо, у квітні Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою присвоїли ім’я Героя України Віталія Коваля.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: google.maps
Теги: ліцей з посиленою військовою підготовкою Prozorro
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