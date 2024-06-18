Кременчуцький військовий ліцей планують відремонтувати за понад 44 млн гривень

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Полтавська обласна військова адміністрація планує відремонтувати Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою за 44 млн 540 тисяч гривень. Про це стало відомо з тендеру, який оголосив департамент будівництва, містобудування та архітектури Полтавської ОВА.

У документації вказані обсяги робіт — очікується, що реставрація будівлі буде капітальною, починаючи від демонтажних робіт, закінчуючи облаштування класів необхідними меблями та обладнанням для навчання. Відомо, що ремонт підрядник має виконати за пів року.

Зазначимо, що у бюджет Полтавської області на 2024 рік на реалізацію реконструкції кременчуцького ліцею заклали понад 48 млн гривень. Сам проєкт мав розпочатися з 2023 року.

Нагадаємо, у квітні Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою присвоїли ім’я Героя України Віталія Коваля.