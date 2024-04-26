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Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою присвоїли ім’я Героя України Віталія Коваля

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 118

 

Загиблому воїну був всього 21 рік

Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою присвоїли ім’я 21-річного Героя України Віталія Коваля. Як сповістив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, відповідне рішення депутати підтримали на сесії обласної ради.

Віталій Коваль родом із Лубенського району. Навчався в Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, потім — у Національній академії Національної гвардії України.

З-го липня 2022 року він став на захист України, проходив службу на посаді заступника командира 2-ї роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) по роботі з особовим складом 2-го батальйону оперативного призначення військової частини 3017.

Загинув Віталій Коваль 6 січня минулого року під час бойового завдання на околиці Бахмута Донецької області. Президент посмертно відзначив воїна найвищою державною нагородою — орденом «Золота Зірка».

Попрощалися з випускником Кременчуцького військового ліцею Віталієм Ковалем
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Кременчуцький військовий ліцей Герой України Віталій Коваль
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