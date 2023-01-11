Попрощалися з випускником Кременчуцького військового ліцею Віталієм Ковалем

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Вічна пам'ять захиснику України, який віддав найцінніше – своє життя – під час оборони Донеччини

Вчора, 11 січня, на Полтавщині, на Чутівщині, попрощались із 21-річним лейтенантом Віталієм Ковалем, який загинув при захисті Донеччини. Загинув Віталій Коваль 6 січня 2023 року під час виконання бойового завдання на південно-східній околиці міста Бахмута Донецької області. Про це повідомляє пресслужба 9 відділу Полтавського РТЦК та СП.

Віталій Борисович Коваль народився в с. Ісківці Лубенського району Полтавської області 30 травня 2001 року. З 2008 року до 2016 рік навчався у Чутівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

З 2016 до 2018 року навчався в Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. З ранніх років був сповнений патріотизмом та любов’ю до України та бажанням служити її народу.

З 2018 по 2022 рік навчався у Національній академії Національної Гвардії України на командно-штабному факультеті. Із липня 2022 року боронив суверенітет та кордони рідної держави на сході України. Проходив службу на посаді заступника командира 2-ї роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) по роботі з особовим складом 2-го батальйону оперативного призначення військової частини 3017. Характеризувався як мужній та хоробрий син своєї Батьківщини, патріот своєї рідної землі, надійний побратим та просто хороша людина.