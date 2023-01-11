Курс валют у Кременчуці у банках та в обмінних пунктах

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 455

Гривня потроху зміцнює свої позиції. У середу, 11-го січня, курс долара на готівковому ринку знизився на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Про це пише Мінфін.

У Кременчуці в касах банків долар США сьогодні купують по 39.90 – 40.50 грн, а продають по 40.25 – 41.25 грн. Втім, знайти долари у вільному продажу можна далеко не в усіх банках. Зазвичай там, де низький курс, валюти просто немає.

Щодо курсу євро, то в банках Кременчука його купують по 40.50 – 42.50 грн, а продають по 42.50 – 43.80 грн. Ситуація з наявності євро для його купівлі у банках Кременчука така ж сама, як і з доларами.

У чисельних обмінних пунктах фінансових компаній долар купують за 40.45 грн, а продають за 40.65 грн, євро купують за 42.60 грн, а продають за 42.85 грн.

Курс основних валют НБУ на 11.01.2023 року: