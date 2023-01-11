«28 липня нас підірвали — теракт в Оленівці»: захисник «Азовсталі» Кирило Масалітін

Звільнений з полону військовий з Кременчуччини розповів про своє дитинство, юність та військовий шлях
Кирило Масалітін з позивним «Масло» народився і виріс у Горішніх Плавнях. З початком агресії росії військовий став на захист України. На початку 2022 року боронив Маріуполь та «Азовсталь». Як повідомляє видання ГОК ТВ, захисник Кирило Масалітін зустрівся зі школярами й розповів про дитинство, юність та військовий шлях. Далі розмова пройшла у форматі «питання - відповідь».
За словами Кирила, він навчався у школі №3 та займався боротьбою. Закінчив Дніпропетровський гірничий університет, брав участь у Революції Гідності.
- Колись мені тренер з дзюдо привіз кімоно, яке замовляв зі змагань, на якому на плечах були прапори країни-агресора, на той момент росія ще не була країною-агресором. Це був десь 8 клас. Я їх ще тоді позрізав, не знаю чому. Але я живу в Україні та виступаю за Україну.
У 2014 році з початку російсько-української війни взимку Кирило разом з другом закінчили зимову сесію на 4 курсі і вступив до лав полку «Азов».
- Який для Вас був найважчий моральний момент за увесь час?
- Ви знаєте, чим закінчилася оборона Маріуполя. Нам був даний наказ виходити на тимчасове утримання до країни-агресора. Ми здавалися у полон, але за наказом вищого керівництва. Це був досить складний момент, який необхідно було прийняти, бо ми не розуміли, що буде далі.
Й знаходження у полоні... Перші місяць-півтори, коли ти кожен день чекаєш, що вас поміняють, що повернетеся додому — оце складний момент.
- Після завершення війни плануєте продовжити свою військову службу?
- Дуже складне питання. По-перше, війна має завершитися нашою перемогою. Це само самою. По-друге, я планував у 2021 році звільнятися, але мене відмовили й перевели в інший підрозділ і на іншу посаду. Не знаю... З одного боку хотів після завершення війни звільнитися, але я не знаю, можливо, буду корисний у Збройних Силах України ще чимось.
- Що першим зробите після перемоги?
- Поїду в Маріуполь.
- Що було з Вами у полоні? Які були умови?
- Жахливі. Насправді до кінця липня було більш-менш нормально. Як нормально... Годували і то добре. Не знущалися. Перший місяць було нормально. Далі кожен місяць змінювалася зміна, яка нас охороняла, й вона була російською. 27 липня нас – 200 осіб – перевели на інше місце і 28 липня нас підірвали — теракт в Оленівці. Загалом 5 тижнів провів у Донецькій лікарні. Нас лікували умовно, але дістали уламки, вирізали частину кишківника.
Коли ми знову повернулися з Донецька в Оленівку у табір, то умови були набагато гірші. Цей місяць заїхала нова зміна наглядачів, то з ними було набагато важче. Комусь щастило більше, комусь менше.
Годували три рази на день: зранку каша, в обід щі, прям щі — квашена капуста з картоплею, а ввечері «каша з дельфінами», вона з рибою була. Кожен вечір була каша з рибою. Це був жах для тих хлопців, які не їли рибу. Ми їм обмінювали хліб на кашу.
У мене друг не їв кашу з рибою, то він свою порцію віддавав мені, а я йому свій шматок хліба.
На початку від них ще заходила якась гуманітарна допомога: зубна паста, станки для гоління, туалетний папір, а вже 2 вересня, коли приїхав знову в Оленівку, то нічого вже не було.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер