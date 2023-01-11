У супермаркетах Кременчука зникне горошок та квасоля Bonduelle

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 574

Українські супермаркети відмовляються від продукції Bonduelle. Торгові мережі «Сільпо», VARUS, NOVUS та АТБ заявили про відмову продавати у своїх магазинах продукцію французького виробника Bonduelle, який передавав гуманітарну допомогу російським окупантам. Про це повідомили у пресслужбі компаній.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року у російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що французький виробник заморожених та консервованих овочей Bonduelle підтримав війська рф і передав їм гуманітарну допомогу та побажав «швидкої перемоги».

У компанії зазначили, що інформація про допомогу армії рф не відповідає дійсності:

Група Bonduelle не надсилала або не доручала третій стороні надіслати посилки з продукцією Bonduelle та армійські вітальні листівки російській армії, - йдеться у повідомленні.