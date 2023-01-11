У супермаркетах Кременчука зникне горошок та квасоля Bonduelle

Українські супермаркети відмовляються від продукції Bonduelle. Торгові мережі «Сільпо», VARUS, NOVUS та АТБ заявили про відмову продавати у своїх магазинах продукцію французького виробника Bonduelle, який передавав гуманітарну допомогу російським окупантам. Про це повідомили у пресслужбі компаній.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року у російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що французький виробник заморожених та консервованих овочей Bonduelle підтримав війська рф і передав їм гуманітарну допомогу та побажав «швидкої перемоги».
У компанії зазначили, що інформація про допомогу армії рф не відповідає дійсності:
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер