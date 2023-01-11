На Полтавщині поліція знайшла у чоловіка гранату

10 січня поблизу села Тахтаулового Полтавського району правоохоронці під час патрулювання виявили у 41-річного жителя Луганської області, який рухався автодорогою Полтава-Суми, бойову гранату. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.
Раніше чоловік вже мав проблеми із законом. Наразі слідчий поліції вилучив речовий доказ та направив його на експертизу.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер