З полону визволили Кирила Масалітіна з Горішніх Плавнів, який тримав поранення в Оленівці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 286

З російського полону 21 вересня повернувся захисник з Горішніх Плавнів Кирило Масалітін. Загалом з полону повернулися 5 захисників, які пов'язані з Кременчуцьким районом: Сергій Волинський, Сергій Корнет, Богдан Трубічин, Юрій Чернобай.

Головний сержант 1 батальйону полку Азов Кирило Геннадійович Масалітін (21.06.94) наразі проходить реабілітацію. Друзі у соцмережах повідомляють, що військовий з позивним Масло отримав поранення під час вибуху в Оленівці.

Зауважимо, що з полону повернулося 215 військових. Наразі у полоні у російських загарбників перебувають близько 2 500 українців, серед яких мешканці Кременчука та Кременчуцького району.