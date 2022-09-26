27-28 вересня навколо Кременчука лунатимуть вибухи: зберігайте спокій - працюють кар’єри

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Про заплановані контрольовані технічні вибухи повідомили три підприємства

Під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік спростував чутки про нічні вибухи на території району, що розповсюджували деякі Телеграм-канали, та повідомив про заплановані на найближчі два дні технічні вибухи у кар’єрах трьох підприємств.

— Зберігайте спокій. Вибухи потрібні для роботи кар’єрів. Це працює наша економіка, — заявив Олег Лєднік.

27 вересня, о 12.00, у кар'єрі Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи. Про це редакцію додаткова повідомила пресслужба підприємства.

28 вересня проведуть технічний вибух на ВП «Крюківський кар’єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця».

А на 27-28 вересня заплановані технічні вибухи на Малокохнівському кар‘єрі.

Отже, зберігаємо спокій! Усе під контролем.