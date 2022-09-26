27-28 вересня навколо Кременчука лунатимуть вибухи: зберігайте спокій - працюють кар’єри

Під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік спростував чутки про нічні вибухи на території району, що розповсюджували деякі Телеграм-канали, та повідомив про заплановані на найближчі два дні технічні вибухи у кар’єрах трьох підприємств.
27 вересня, о 12.00, у кар'єрі Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи. Про це редакцію додаткова повідомила пресслужба підприємства.
28 вересня проведуть технічний вибух на ВП «Крюківський кар’єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця».
А на 27-28 вересня заплановані технічні вибухи на Малокохнівському кар‘єрі.
Отже, зберігаємо спокій! Усе під контролем.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер