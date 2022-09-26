У Кременчуцькій РВА спростували чутки про нічні вибухи та розповіли про ситуацію у районі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 646

Інформація з телеграм-каналів про нібито вибухи, які чули мешканці деяких населених пунктів Полтавщини, не підтверджується

Офіційної інформації про вибухи, які нібито чули мешканці деяких населених пунктів Полтавщини та Кременчуччини та про що зранку писали у Телеграм-каналах, немає.

Про це заявив на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Інформація про вибухи не підтверджується. На території Кременчуцького району ніяких вибухів не було. Зберігайте спокій, — заявив Олег Лєднік.

Він розповів про оперативну ситуацію у Кременчуцькому районі за минулі вихідні.

За суботу та неділю громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо чотирьох правопорушників складені адмінпротоколи про домашнє насильство.

За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнуто одного водія у суботу та 8 водіїв у неділю! Отже, в неділю був сплеск пияцтва за кермом.

У суботу працівники ДСНС врятували собаку у Градизьку — її дістали із ями.

Жодних пожеж чи інших надзвичайних подій протягом минулих вихідних у районі не було.