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Повернувся з Франції, щоб захищати Україну: на війні загинув відомий блогер Євген Брах із Полтавщини

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

 

Коли почалася повномасштабна війна Євген Брах, не роздумуючи, кинув хорошу роботу і повернувся в Україну

24 вересня стало відомо про загибель Євгена «Малі», родом з Полтавщини. Воїн служив у французькому легіоні, але з початком повномасштабної війни повернувся в Україну і пішов до війська. Про загибель Євгена повідомила його дружина. Декілька місяців тому у пари народився син.

- Ти бачив перший подих свого сина. Ти повинен був жити для нього. Ти повинен був виховати таку ж світлу людину. Боже, скільки планів у нас було на це життя. А тепер життя немає... — написала дружина Карина.

Євген народився на Полтавщині, 5 років відслужив у Французькому іноземному легіоні. Після початку повномасштабної війни повернувся до України та став на її захист. Служив кулеметником.

На початку вересня проєкт «Отдушивдушу» опублікував розповідь Євгена про його службу у Французькому легіоні та вже під час боїв за Україну.

У 19 років Євген кинув університет щоби вступити до Французького іноземного легіону. Це був 2015 рік, в нього були думки вступити до ЗСУ, але тоді брали на службу з 20 років, тому молодий хлопець вирішив поїхати у Францію. Він успішно пройшов курс молодого бійця. Служба була важкою із фізичним та моральним тиском. Євген сприймав це навантаження легко і випробовував свою силу волю. Після КМБ він 5 років відслужив у Легіоні.

Євген був настільки сильним, що життя у джунглях Південної Америки для нього пройшли наче дитячий табір. Він вбивав змій, ловив піраньї, а в африканському місті Малі чоловіка навіть укусив скорпіон.

Після військової служби Євген вирішив залишитися у Франції. Останні роки він працював охоронцем Лазурному побережжі Франції. Він насолоджувався сонцем у містах Сен-Тропе, Ніцца, Монако.

Коли почалася повномасштабна війна Євген Брах не роздумуючи кинув хорошу роботу і повернувся в Україну. Потрапив у добровольчий батальйон, де служить відомий білорус із повним Янкі. Українець і білорус стали добрими товаришами.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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