Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Путін проти українського народу

Серед звільнених з російського полону захисників України четверо Героїв пов’язані з Кременчуччиною

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 321

 

Усього з російського полону було повернуто 215 захисників України

Увечері 21 вересня з російського полону було визволено 215 захисників України, серед яких четверо Героїв, що пов’язані з Кременчуцьким районом.

Наразі всі визволені з полону захисники проходять лікування та психологічну реабілітацію в медичних закладах на Чернігівщині.

Про це на брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

Він назвав імена наших земляків, що були звільнені з полону та невдовзі зможуть приїхати до своїх домівок на Полтавщину.

Найбільш відомий із них – учасник оборони Маріуполя та «Азовсталі» майор Волинський Сергій Ярославович («Волина»), командир батальйону, виконуючий обов’язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Він народився та виріс у Полтаві, але після 9-го класу вступив до Кременчуцької військову ліцею, після закінчення якого навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 30-річний військовий, який половину свого життя присвятив військовій справі, нагороджений орденами «За мужність» ІІІ ступеню та Богдана Хмельницького ІІІ ступеню.

Ще одним військовополоненим з Полтавщини, якого вдалося звільнити в ході обміну є уродженець Глобинської громади - лейтенант Корнет Сергій Віталійович. 5 травня 2022 року він був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеню.

З російського полону також було звільнено заступника командира батальйону майора Трубічина Богдана Ігоровича з Кременчука. Він потрапив до полону 12 березня в районі населеного пункту Ольгинка Донецької області. Захищав Україну та воював з ворогом у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Ще один кременчужанин, якого звільнили з російського полону - Чорнобай Юрій Олександрович, 1979-го року народження.

- Усі визволені з полону Герої зараз проходять реабілітацію і поки не повернулися до рідних домівок, - зазначив Дмитро Колотієвський.
6 мешканців Полтавщини повернулися з російського полону, серед них кременчужанин Богдан Трубічин
2
Автор: Віктор Крук
Теги: Азовсталь військовополонені Маріуполь захисники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх