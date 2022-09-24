Серед звільнених з російського полону захисників України четверо Героїв пов’язані з Кременчуччиною

Увечері 21 вересня з російського полону було визволено 215 захисників України, серед яких четверо Героїв, що пов’язані з Кременчуцьким районом.
Наразі всі визволені з полону захисники проходять лікування та психологічну реабілітацію в медичних закладах на Чернігівщині.
Про це на брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.
Він назвав імена наших земляків, що були звільнені з полону та невдовзі зможуть приїхати до своїх домівок на Полтавщину.
Найбільш відомий із них – учасник оборони Маріуполя та «Азовсталі» майор Волинський Сергій Ярославович («Волина»), командир батальйону, виконуючий обов’язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Він народився та виріс у Полтаві, але після 9-го класу вступив до Кременчуцької військову ліцею, після закінчення якого навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 30-річний військовий, який половину свого життя присвятив військовій справі, нагороджений орденами «За мужність» ІІІ ступеню та Богдана Хмельницького ІІІ ступеню.
Ще одним військовополоненим з Полтавщини, якого вдалося звільнити в ході обміну є уродженець Глобинської громади - лейтенант Корнет Сергій Віталійович. 5 травня 2022 року він був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеню.
З російського полону також було звільнено заступника командира батальйону майора Трубічина Богдана Ігоровича з Кременчука. Він потрапив до полону 12 березня в районі населеного пункту Ольгинка Донецької області. Захищав Україну та воював з ворогом у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
Ще один кременчужанин, якого звільнили з російського полону - Чорнобай Юрій Олександрович, 1979-го року народження.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер