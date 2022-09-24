Терміново збираємо 83 600 грн на автомобіль для «Правого сектора»

Лідія Подлєгаєва, другий заступник командира 17 сотні ДУК ПС Полтавщини по матеріально-технічному забезпеченню, оголосила збір коштів на автомобіль для «Правого сектора». Їм необхідно зібрати 83 600 грн для військових добровольців, які боронять нашу державу. Зібрано - 13 250 грн.
- Прошу підтримати наших захисників, які наразі виконують бойові завдання і нищать рузьку навалу, захищаючи нас з вами. Кожна Ваша гривня - це крок, який наближає нас до Перемоги! Кожні 10, 20, 50 чи 100 грн - це врятоване життя, це посмішка на обличчях наших з вами дітей, це наше мирне та спокійне майбутнє.
Підтримайте наших невтомних, вони вірять в нашу підтримку та допомогу! Переходьте за посиланням нижче для донатів, - написала
Картка 17 сотні ДУК ПС Полтавщини на ім'я Капліна Ірина Вікторівна: 4149 4390 4682 6669 (у призначені вказуйте на Авто ДУК ПС).
Підтримайте наших невтомних. Переходьте за посиланням нижче для донатів:
Ціль: 70 350 грн
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер