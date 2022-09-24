Терміново збираємо 83 600 грн на автомобіль для «Правого сектора»

Лідія Подлєгаєва, другий заступник командира 17 сотні ДУК ПС Полтавщини по матеріально-технічному забезпеченню, оголосила збір коштів на автомобіль для «Правого сектора». Їм необхідно зібрати 83 600 грн для військових добровольців, які боронять нашу державу. Зібрано - 13 250 грн.

- Прошу підтримати наших захисників, які наразі виконують бойові завдання і нищать рузьку навалу, захищаючи нас з вами. Кожна Ваша гривня - це крок, який наближає нас до Перемоги! Кожні 10, 20, 50 чи 100 грн - це врятоване життя, це посмішка на обличчях наших з вами дітей, це наше мирне та спокійне майбутнє.

Підтримайте наших невтомних, вони вірять в нашу підтримку та допомогу! Переходьте за посиланням нижче для донатів, - написала