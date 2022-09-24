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Терміново збираємо 83 600 грн на автомобіль для «Правого сектора»

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 194 Коментарів: 1

 

Вони захищають нас - ми підтримуємо їх!

Лідія Подлєгаєва, другий заступник командира 17 сотні ДУК ПС Полтавщини по матеріально-технічному забезпеченню, оголосила збір коштів на автомобіль для «Правого сектора». Їм необхідно зібрати 83 600 грн для військових добровольців, які боронять нашу державу. Зібрано - 13 250 грн.

- Прошу підтримати наших захисників, які наразі виконують бойові завдання і нищать рузьку навалу, захищаючи нас з вами. Кожна Ваша гривня - це крок, який наближає нас до Перемоги! Кожні 10, 20, 50 чи 100 грн - це врятоване життя, це посмішка на обличчях наших з вами дітей, це наше мирне та спокійне майбутнє. 

Підтримайте наших невтомних, вони вірять в нашу підтримку та допомогу! Переходьте за посиланням нижче для донатів, - написала 

Картка 17 сотні ДУК ПС Полтавщини на ім'я Капліна Ірина Вікторівна: 4149 4390 4682 6669 (у призначені вказуйте на Авто ДУК ПС).
Підтримайте наших невтомних. Переходьте за посиланням нижче для донатів:

Ціль: 70 350 грн

Посилання на Банку

1
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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Коментарі: 1

1 022
Angel737:
Сьогодні, 09:56

Слава ВСУ!!! 
Слава Правому Сектору!!!


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