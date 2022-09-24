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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

У Полтаві до Дня міста проходить виставка знищеної російської техніки

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 152

  

Виставка буде проходити до 25 вересня включно

Вчора, 23 вересня, з нагоди Дня Полтави на площі перед театром імені М.В.Гоголя відкрили виставку знищеної російської техніки. Усю ворожу техніку перевірили фахівці ГУ ДСНС в Полтавській області. Отже техніка безпечна.

  

Виставка організована завдяки ініціативі та зусиллям Полтавської обласної військової адміністрації і, звісно, нашим військовим, які спалили її на кордоні Сумської та Полтавської областей.

 

- Спільно з військовими організували цю виставку. Тож містяни мають нагоду побачити подвиг наших військових. А техніка загарбників у Полтаві може бути лише в такому форматі – спалена та знищена. З початку повномасштабного вторгнення рф в україну на півночі Полтавщини зайшло близьео 300 одиниць російської військової техніки. Зараз можна побачити у якому вона стані, - зазначив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, який був на відкритті виставки.

 

Полтавцям показують російський танк Т-72, який знищили під час «Гадяцького сафарі». Місцеві патріоти кинули в його відкритий люк гранату, після чого здетонував боєкомплект танка. А ще один танк окупантів Т-72 затонув у річці Псел під час переїду містка неподалік села Кам’яне, що на межі Полтавщини та Сумщини.

 

Ворожа БМП-1 знищена 7 березня поблизу села Довжик, що на межі Полтавщини та Сумщини.

 
Російський БТР-80 підбитий неподалік села Московський Бобрик Сумської області - це поруч з Полтавщиною.

 

Серед експонатів виставки є і спалений у бою українськими військовими російський танк Т-80.

Виставка триватиме до 25 вересня. Потім знищену ворожу техніку передадуть до музею.

  

- Експозиція, яку ми підготували до Дня Полтави, вже працює. Сьогодні й на вихідних можна буде подивитися на знищену російську техніку, яка завдяки українським захисникам і захисницям назавжди залишиться металобрухтом. Тримаємо стрій! Підтримуємо ЗСУ! Все буде Україна, - написав Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.

 

 

  

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА, Кременчуцький Телеграф
Теги: Полтавська ОВА виставка російські окупанти техніка
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