У Полтаві до Дня міста проходить виставка знищеної російської техніки

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Вчора, 23 вересня, з нагоди Дня Полтави на площі перед театром імені М.В.Гоголя відкрили виставку знищеної російської техніки. Усю ворожу техніку перевірили фахівці ГУ ДСНС в Полтавській області. Отже техніка безпечна.

Виставка організована завдяки ініціативі та зусиллям Полтавської обласної військової адміністрації і, звісно, нашим військовим, які спалили її на кордоні Сумської та Полтавської областей.

- Спільно з військовими організували цю виставку. Тож містяни мають нагоду побачити подвиг наших військових. А техніка загарбників у Полтаві може бути лише в такому форматі – спалена та знищена. З початку повномасштабного вторгнення рф в україну на півночі Полтавщини зайшло близьео 300 одиниць російської військової техніки. Зараз можна побачити у якому вона стані, - зазначив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, який був на відкритті виставки.

Полтавцям показують російський танк Т-72, який знищили під час «Гадяцького сафарі». Місцеві патріоти кинули в його відкритий люк гранату, після чого здетонував боєкомплект танка. А ще один танк окупантів Т-72 затонув у річці Псел під час переїду містка неподалік села Кам’яне, що на межі Полтавщини та Сумщини.

Ворожа БМП-1 знищена 7 березня поблизу села Довжик, що на межі Полтавщини та Сумщини.



Російський БТР-80 підбитий неподалік села Московський Бобрик Сумської області - це поруч з Полтавщиною.

Серед експонатів виставки є і спалений у бою українськими військовими російський танк Т-80.

Виставка триватиме до 25 вересня. Потім знищену ворожу техніку передадуть до музею.