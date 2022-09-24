У Полтаві до Дня міста проходить виставка знищеної російської техніки

Вчора, 23 вересня, з нагоди Дня Полтави на площі перед театром імені М.В.Гоголя відкрили виставку знищеної російської техніки. Усю ворожу техніку перевірили фахівці ГУ ДСНС в Полтавській області. Отже техніка безпечна.
Виставка організована завдяки ініціативі та зусиллям Полтавської обласної військової адміністрації і, звісно, нашим військовим, які спалили її на кордоні Сумської та Полтавської областей.
Полтавцям показують російський танк Т-72, який знищили під час «Гадяцького сафарі». Місцеві патріоти кинули в його відкритий люк гранату, після чого здетонував боєкомплект танка. А ще один танк окупантів Т-72 затонув у річці Псел під час переїду містка неподалік села Кам’яне, що на межі Полтавщини та Сумщини.
Ворожа БМП-1 знищена 7 березня поблизу села Довжик, що на межі Полтавщини та Сумщини.
Російський БТР-80 підбитий неподалік села Московський Бобрик Сумської області - це поруч з Полтавщиною.
Серед експонатів виставки є і спалений у бою українськими військовими російський танк Т-80.
Виставка триватиме до 25 вересня. Потім знищену ворожу техніку передадуть до музею.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер