У Кременчуці вантажівка «DAF» наїхала на жінку – постраждалу доставили в лікарню

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Учора, 23 вересня, близько 13.00, в Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова сталася дорожньо-транспортна пригода, обставини якої зараз встановлює поліція.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

Попередньо відомо, що вантажний автомобіль «DAF» під керуванням 40-річного водія здійснив наїзд на пішохода – 73-річну жінку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тілесні ушкодження та каретою швидкої допомоги була госпіталізована до міської лікарні Кременчука.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.