Кременчужани долучилися до Глобального кліматичного cтрайку 2022

Сьогодні, 22:58 Переглядів: 121

23 вересня сотні міст світу вийшли страйкувати заради майбутнього. Незважаючи на війну, активісти в різних регіонах Україні теж страйкували у безпечний і доступний для кожного спосіб! Кременчук також долучився до цієї глобальної екологічної ініціативи.

Цьогоріч українці разом з Fridays For Future страйкували від ОРДЛО в Україні до Нью-Йорка у США. Він став найбільшим з огляду на географію "українським" кліматичним страйком, який охопив кілька країн на двох континентах.

Тема цьогорічного кліматичного страйку – #ЛюдиНеПрибуток, #PeopleNotProfit. Держави та великий бізнес неодноразово довели, що вирішувати кліматичні питання вони не в змозі, бо не вбачають у цьому ПРИБУТКУ, що є основою їх діяльності. Для великих корпорацій, що відповідальні за основну масу викидів, не існує цінності людського життя, добробуту і здорової планети.

В Україні продовжується війна, та кліматична криза продовжує зростати. Ця війна була профінансована за гроші від купівлі російської нафти, газу і вугілля. Тому ембарго на все російське викопне паливо і перехід на 100% відновлюваних джерел енергії - це шлях до перемоги у війні та подолання кліматичної кризи.