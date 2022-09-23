Така собі осінь: на вихідних Кременчук чекають заморозки та дощі

Сьогодні, 22:04 Переглядів: 205

Погода на вихідних у Кременчуці буде відверто не дуже – очікуються заморозки та дощі. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила, що вночі 25 вересня у західних, північних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°С (І рівень небезпечності – жовтий).

Sinoptik прогнозує дощі у суботу, 24 вересня, у період з 12.00 до 15.00, а у неділю, 25 вересня, зранку заморозки до -1°С у повітрі. Здебільшого кременчуцьке небо під час вікенду буде затягнуте хмарами, лише зрідка показуватиметься сонечко. Температура повітря коливатиметься у межах +8...+16°С.

Ventusky обіцяє опади майже протягом усього дня у суботу, 24 вересня, та мінливу хмарність. На вихідних у місті буде досить вітряно – швидкість вітру сягне до 22 км/годину. Повітря прогріється до позначок +8-15°С.

Як бачимо, Gismeteo повідомляє про зливи у суботу, а ось у неділю – про суху погоду. У суботу у Кременчуці буде холодно: максимум до +14°С, у неділю потеплішає – до +17°С вдень.