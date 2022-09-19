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Як зупиняти кров: у Кременчуці відбудеться тренінг з домедичної допомоги

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 144

 

Кількість місць обмежена

25 вересня у Кременчуці відбудеться тренінг з домедичної допомоги, який проводить волонтер Роман Бутрімов. Початок об 11.00. Захід триватиме 2-2,5 години.

Тема: зупинка кровотеч

Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій:

  • тиснуча пов‘язка;
  • імпровізований джгут;
  • джгут Есмарха;
  • турнікет по типу САТ;
  • тампонування рани.
— Тренінг волонтерський. Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване в Центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини, — розповів Роман Бутрімов.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, нотатник та ручка.

Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток.

— Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Обов'язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85, — додав Роман Бутрімов. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: медицина Роман Бутрімов
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