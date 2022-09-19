Як зупиняти кров: у Кременчуці відбудеться тренінг з домедичної допомоги

25 вересня у Кременчуці відбудеться тренінг з домедичної допомоги, який проводить волонтер Роман Бутрімов. Початок об 11.00. Захід триватиме 2-2,5 години.
Тема: зупинка кровотеч
Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій:
- тиснуча пов‘язка;
- імпровізований джгут;
- джгут Есмарха;
- турнікет по типу САТ;
- тампонування рани.
— Тренінг волонтерський. Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване в Центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини, — розповів Роман Бутрімов.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, нотатник та ручка.
Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток.
— Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Обов'язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85, — додав Роман Бутрімов.