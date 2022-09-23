На Полтавщині водні поліцейські вилучили понад кілометр браконьєрських сіток в акваторії Сули

Рейдова група в акваторії Сули знайшла та вилучила із водойми раколовки, ятіра та понад 1120 метрів браконьєрських сіток. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального Округу 23 вересня в акваторії Сулинського заказника провели профілактичний рейд із запобігання браконьєрству на воді.
Біоресурси, які потрапили в пастки, випустили в природне середовище. Складені відповідні матеріали щодо знищення незаконних знарядь лову.
Спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер