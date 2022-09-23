На Полтавщині водні поліцейські вилучили понад кілометр браконьєрських сіток в акваторії Сули

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 102

Рейдова група в акваторії Сули знайшла та вилучила із водойми раколовки, ятіра та понад 1120 метрів браконьєрських сіток. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального Округу 23 вересня в акваторії Сулинського заказника провели профілактичний рейд із запобігання браконьєрству на воді.

Біоресурси, які потрапили в пастки, випустили в природне середовище. Складені відповідні матеріали щодо знищення незаконних знарядь лову.

- Під час рейду правоохоронці виявили та вилучили 4 раколовки, 4 ятіра та 16 браконьєрських сіток загальною довжиною понад 1120 метрів. Рибу, яка потрапила у браконьєрські снасті, рейдова група випустила у воду. За фактом виявленого незаконного знаряддя лову риби працівники Державної екологічної інспекції склали відповідні акти вилучення безгосподарського майна з подальшою його утилізацією, - йдеться у повідомленні.

Спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.