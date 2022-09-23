Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині водні поліцейські вилучили понад кілометр браконьєрських сіток в акваторії Сули

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 102

 

У превентивному рейді прийняли участь працівники екологічної інспекції

Рейдова група в акваторії Сули знайшла та вилучила із водойми раколовки, ятіра та понад 1120 метрів браконьєрських сіток. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального Округу 23 вересня в акваторії Сулинського заказника провели профілактичний рейд із запобігання браконьєрству на воді.

Біоресурси, які потрапили в пастки, випустили в природне середовище. Складені відповідні матеріали щодо знищення незаконних знарядь лову.

- Під час рейду правоохоронці виявили та вилучили 4 раколовки, 4 ятіра та 16 браконьєрських сіток загальною довжиною понад 1120 метрів. Рибу, яка потрапила у браконьєрські снасті, рейдова група випустила у воду. За фактом виявленого незаконного знаряддя лову риби працівники Державної екологічної інспекції склали відповідні акти вилучення безгосподарського майна з подальшою його утилізацією, - йдеться у повідомленні.

Спільні превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: браконьєри водна поліція сітки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх