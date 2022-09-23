23 вересня 60 містян захворіли на коронавірусну хворобу

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 160

60 містян захворіли сьогодні, 23 вересня, на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, COVID-19 діагностували у 27 жінок віком від 20 до 76 років, 28 чоловіків віком від 18 до 83 років та п'ятьох дітей (четверо – віком від 1 до 17 років, одна – першого року життя). 55 хворих перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, п'ять – на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях наразі знаходяться 39 осіб з COVID-19. Одужало 34 людини. Випадків смерті не реєстрували.

Всього у Кременчуці налічують 24 588 інфікованих, одужало 23 579, померло 722.