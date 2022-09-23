У Кременчуці чоловік взяв велосипед покататись, але не повернув власнику

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 291

У Кременчуці чоловік взяв велосипед покататись, але не повернув власнику. Про це інформує патрульна поліція міста.

Подія сталася вчора, 22 вересня, на вулиці Республіканській. Заявник повідомив про заволодіння його велосипедом шахрайським шляхом.

Пошуки тривали недовго – ймовірного крадія, який їхав на двоколісному транспорті, охоронці порядку помітили на сусідній вулиці. Прибувши на місце події, заявник упізнав свій велосипед.

Чоловіка патрульні доставили до Кременчуцького відділення поліції та передали слідчим для встановлення обставин події.