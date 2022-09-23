«Кремінь» програв «Полтаві» – подарував супернику свято перемоги

Сьогодні, 18:47 Переглядів: 215

Кременчуцька команда поки не зарекомендувала себе як гостьову команду

Сьогодні, 23 вересня, у Полтаві футбольний клуб «Кремінь» зіграв з СК «Полтава». «Кремінь» програв на виїзді — 0:2. «Кремінь» поки не зарекомендував себе як гостьову команду. В останніх 11 матчах, які підопічні Романа Локтіонова проводять на полі суперника, «синьо-білі» не знають радості перемог (одна нічия та 10 поразок). А ось для «Полтави» це перша перемога у Першій лізі.

СК «Полтава» - «Кремінь» 2:0

Голи: Дмитро Щербак 45, Євген Стрельцов 82

СК «Полтава»: Ян Вічний, Богдан Бичков (Андрій Савенков 90), Валерій Курелех, Дмитро Щербак, Євген Стрельцов, Владислав Даниленко (Олександр Пось 85), Микола Бужин, Ян Костенко (Максим Горжуй 81), Дмитро Копитов, Єгор Коваленко, Олександр Томенко

«Кремінь»: Данило Єрмолов, Орест Панчишин, Симон Галоян (Іван Куць 46), Кирило Матвєєв (Денис Галата 46), Давронбек Азізов (Владислав Бондар 46), Данило Фальковський (Андрій Савіцький 63), Андрій Глоба (Радіон Лісняк 86), Олександр Кальчук, Максим Агапов, Олександр Вівдич, Данило Аркуша

Попередження: Ян Костенко 81 – Симон Галоян 7, Данило Аркуша 51, Орест Панчишин 54, Максим Агапов 73

Футбол загалом вийшов дуже бадьорим із моментами біля воріт обох голкіперів. Але краща сьогодні реалізація була у «малиново-золотих», які й створювали більше моментів. Перший гол прийшов у контратаці, коли Щербак у межах воротарського майданчика переправив у ціль флангову передачу від Бичкова.

Мінімальна перевага господарів трималася до останньої десятихвилинки. Фактично всі питання щодо інтриги зняв Стрельцов: Щербак дотягнув м'яча із центру поля до чужого штрафного, але задалеко його від себе відпустив. Десятка полтавців опинилася у необхідному місці та метрів з п'ятнадцяти пробила у ціль.

Полтавці залишають останню сходинку «Гірник-Спорт» і тепер готуються до домашньої гри із «Черніговом». «Кремінь» втратив можливість наздогнати лідера таблиці, «Оболонь». До речі, як раз із киянами кременчуцький колектив гратиме у наступному турі.