Ціни у Кременчуцькому районі не перевищують середньоукраїнських, – Держпродспоживслужба

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 4

Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби щоденно моніторять ціни на соціально значущі товари у торговельних закладах району. Про це на ранковому брифінгу розповів начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, протягом тижня фахівці відділу відпрацювали 7 звернень, що стосувалися прав захисту споживачів.

Як свідчить довідка про роботу Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби, звернення громадян стосувалися питань нарахування абонентської плати за теплопостачання та постачання гарячої води, невидачі фіскального чеку в магазині, відмови розрахунку банківською карткою та підвищення цін на продукти харчування.

Моніторинг цін проводився у магазинах найбільших торгівельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ», «Фоззі» та «Ілона».

- Завищення цін на соціально значущу групу товарів не виявлено, - зазначають в управлінні Держпродспоживслужби.

Окрім моніторингу цін та реагування на скарги споживачів, в результаті вжитих працівниками управління заходів демонтували 3 рекламні об’єкти, які були встановлені з порушення законодавства.

- У районі ціни потроху зростають, що пояснюється економічним спадом та умовами воєнного часу. Втім, ціни у торговельних закладах Кременчуцького району не перевищують середньоукраїнських. Необґрунтованого завищення цін немає, - зазначив Олег Лєднік.