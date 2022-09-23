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Кременчук, Споживач

Ціни у Кременчуцькому районі не перевищують середньоукраїнських, – Держпродспоживслужба

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 4

 

Фахівці Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби щоденно відслідковують ціни на соціально значущі товари

Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби щоденно моніторять ціни на соціально значущі товари у торговельних закладах району. Про це на ранковому брифінгу розповів начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, протягом тижня фахівці відділу відпрацювали 7 звернень, що стосувалися прав захисту споживачів.

Як свідчить довідка про роботу Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби, звернення громадян стосувалися питань нарахування абонентської плати за теплопостачання та постачання гарячої води, невидачі фіскального чеку в магазині, відмови розрахунку банківською карткою та підвищення цін на продукти харчування.

Моніторинг цін проводився у магазинах найбільших торгівельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ», «Фоззі» та «Ілона».

- Завищення цін на соціально значущу групу товарів не виявлено, - зазначають в управлінні Держпродспоживслужби.

Окрім моніторингу цін та реагування на скарги споживачів, в результаті вжитих працівниками управління заходів демонтували 3 рекламні об’єкти, які були встановлені з порушення законодавства.

- У районі ціни потроху зростають, що пояснюється економічним спадом та умовами воєнного часу. Втім, ціни у торговельних закладах Кременчуцького району не перевищують середньоукраїнських. Необґрунтованого завищення цін немає, - зазначив Олег Лєднік.
Держпродспоживслужба чекає на ваші дзвінки зі скаргами на завищені ціни

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Автор: Віктор Крук
Теги: Дежпродспоживслужба ціни продукти магазини
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