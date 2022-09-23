На Полтавщині поліція викрила інтернет-шахрая, який близько року обдурював людей

Слідчі Полтавського районного управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, вручили 29-річному полтавцю підозру у вчиненні шахрайств. Чоловіка обґрунтовано підозрюють у причетності до кількох десятків інтернет-афер. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За інформацією заступника начальника Полтавського райуправління поліції Олександра Петельського, опрацювавши отримані від громадян звернення та кожний аналогічний факт, правоохоронці дійшли висновків, що зловмисник займався фіктивною інтернет-торгівлею близько року.
На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Водночас вживаються заходи щодо встановлення причетності підозрюваного до інших аналогічних злочинів.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер