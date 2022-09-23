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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція викрила інтернет-шахрая, який близько року обдурював людей

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 90

 

Шахрай продавав через інтернет уявний товар та ошукав щонайменше 20 людей

Слідчі Полтавського районного управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, вручили 29-річному полтавцю підозру у вчиненні шахрайств. Чоловіка обґрунтовано підозрюють у причетності до кількох десятків інтернет-афер. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За інформацією заступника начальника Полтавського райуправління поліції Олександра Петельського, опрацювавши отримані від громадян звернення та кожний аналогічний факт, правоохоронці дійшли висновків, що зловмисник займався фіктивною інтернет-торгівлею близько року.

- Реалізувавши комплекс необхідних процесуальних дій та оперативно-розшукових заходів, слідчі зібрали докази причетності 29-річного чоловіка до більше ніж 20 епізодів шахрайських дій, якими завдано шкоди жителям різних регіонів України. Вилучені під час санкціонованих обшуків речові докази спрямовані на відповідні судові експертизи. Слідчим, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, - зауважив тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Водночас вживаються заходи щодо встановлення причетності підозрюваного до інших аналогічних злочинів.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: шахрай шахрайство
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