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Кременчук, Політика

Відбулося засідання сесії Кременчуцької міської ради – рішення почали оприлюднювати

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 201

 

Це було чергове 27 пленарне засідання позачергової XVI сесії Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 23 вересня, відбулося 27 пленарне засідання позачергової XVI сесії Кременчуцької міської ради. На ньому депутати затвердили низку рішень виконавчого комітету щодо фінансування важливих питань із забезпечення життєдіяльності міста, а також внесли зміни до показників міського бюджету на 2022 рік.

Депутати погодили організацію змішаної форми навчання у комунальних закладах позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади у 2022-2023 навчальному році.

Вони також затвердили у новій редакції «Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади» та внесли зміни до «Міської комплексної програми «Захисник України» на 2021-2023 роки».

На пленарному засіданні ухвалили кілька програм, що стосуються розвитку житлово-комунального господарства Кременчука:

  • «Програму санітарного очищення Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «Кременчуцьке КАТП 1628» на 2022-2024 роки», 
  • «Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції»,
  • «Програму оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022-2024 роки».

Міська рада надала доручення та згоду на вчинення правочину комунальному підприємству «Теплоенерго».

Депутати також ухвалили кілька рішень із земельних питань та щодо передачі та закріплення нерухомого майна.

Варто зазначити, що на офіційному сайті Кременчуцької міської ради нарешті почали оприлюднювати ухвалені депутатами рішення. Документи цього пленарного засідання розмістили сьогодні і почали потроху розміщувати рішення, ухвалені на минулих пленарних засіданнях. До того майже пів року жодних проєктів рішень та ухвалених рішень на сайті не оприлюднювали, що викликало обурення кременчужан. Тож крига скресла?

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія Рішення сесії
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