У Кременчуці в комунальних закладах позашкільної освіти буде змішана форма навчання

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Комунальні заклади позашкільної освіти Кременчука зможуть працювати з дітьми по змішаній формі навчання. Щоправда, за умови наявності актів готовності закладів до роботи у новому навчальному році. Відповідне рішення сьогодні, 23 вересня, ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на черговому засіданні ХVI сесії.

У рішенні «Про погодження організації змішаної форми навчання у комунальних закладах позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади у 2022-2023 навчальному році» окрім погодження формату навчання та умов його початку дається доручення провести перевірку готовності комунальних закладів позашкільної освіти до роботи. Перевірити підпорядковані заклади доручається департаменту освіти, департаменту у справах сімей та дітей, управлінню молоді та спорту і управлінню культури та туризму Кременчуцької міської ради.

У пояснювальній записці до проєкту прийнятого рішення наводиться перелік комунальних закладів позашкільної освіти, яких стосується рішення про погодження змішаної форми навчання. Це «Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості», «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання», «Клуб юних моряків «Гардемарин», Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього», три музичні школи, дитяча художня школа та 7 комунальних заклади фізичної культури і спорту.

За словами міського голови Віталія Малецького, заняття у приміщеннях комунальних закладів позашкільної освіти будуть проводитися з урахуванням можливостей швидко вивести дітей в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.