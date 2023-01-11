Український борщ, Антонівський міст і Архістратиг Михаїл: які пам'ятні монети випустить НБУ у 2023 році

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 182

Пам‘ятні монети мають художню цінність. Їх карбують із дорогоцінних та недорогоцінних металів обмеженими тиражами

Монети – символ державності та багате джерело інформації про важливі події, традиції, культуру, спорт і природу. Національний банк України має власну нумізматичну програму, щоб відзначати ювілейні дати, пам'ятні події України та світу. Уся продукція виготовляється на банкнотно-монетному дворі НБУ.

Монети можна придбати у банків-дистриб’юторів:

«Укргазбанк»;

«АБ «Радабанк»;

«Таскомбанк»;

«ПриватБанк».

- Ми випускаємо таку сувенірну продукцію: медалі, імітація банкнот у сріблі, сувенірна срібна гривня Київської Русі, набори обігових і розмінних монет, пам‘ятні банкноти, нерозрізані аркуші банкнот, - розповіли у НБУ.

План випуску пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції на 2023 рік

З електронним каталогом можна ознайомитися за посиланням.

Раніше ми писали, що в Україні ввели в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень, присвячена 300-річчю від дня народження видатного українського філософа, богослова, поета, музиканта, педагога — Григорія Сковороди.