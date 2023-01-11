З переглядом новачків та пошуком тренера: «Кремінь» вийшов з відпустки

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Вчора, 10 січня, футболісти «Кременя» розпочали підготовку до весняної частини чемпіонату. Команда на стадіоні «Кремінь-Арена» провела тренування. Перші тренувальні збори проходять до 20 січня, на цей час у команди не передбачені спаринги. Як повідомив «Телеграфу» головний тренер «Кременя» Роман Локтіонов, команду офіційно ніхто не покинув й на сьогодні нікого не підписали. Наразі команда переглядає 4 нових футболістів. Також тренер розповів про підготовку команди, заплановані контрольні матчі та анонсував представлення нового головного тренера «Кремінь-2».

- Команда вийшла з відпустки у повному складі? Чи є ті, хто офіційно покинув команду, захворів або травмований?

- Усі повернулися. Втрат ніяких немає, усі в строю. Єдине – зараз в команді 4 гравців на перегляді.

- У ЗМІ з'явилася інформація, що кілька наших гравців знаходяться на перегляді (Кирилом Матвєєвим цікавиться «Минай», а Іван Куць покинув команду — ред.)

- Поки всі в строю.

- У якому режимі проходять тренування?

- З 10 до 20 січня ми працюємо у першому втягуючому зборі. Робота та полі, тренажерний зал, бігова робота, робота з м'ячами. Поки в такому режимі.

- Чи заплановані контрольні матчі та участь у турнірах?

- Участі у турнірах не беремо, а щодо контрольних матчів, то ігри заплановані вже на наступних зборах після 20 січня.

- Контрольні матчі заплановані з клубами Першої, Другої ліги чи є команди з Прем'єр-ліги?

- Прем'єр-ліги поки немає, скоріш всього, з клубами з УПЛ зіграємо у березні, коли буде пауза у збірної. В основному це клуби Першої та Другої ліг, а також команди U-19 «Олександрія» та «Ворскла» на початковому етапі.

- Наразі команда «Кремінь-2» без головного тренера. Чи долучаєте гравців до тренувального процесу?

- До кінця тижня визначимося з головним тренером. У них 21 січня запланована гра з «Олександрією» U-19... Ми вже брали гравців у першу команду й поступово підпускаємо. Наразі головне – запустили процес у другій команді й будемо поступово долучати.