Сьогодні у Кременчуці вшанували пам’ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Щороку у Кременчуці ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС та містяни у Міжнародний день пам’яті Чорнобильської трагедії йдуть з квітами до пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля»
Сьогодні, 26 квітня у Міжнародний день пам’яті Чорнобильської трагедії містяни вшанували пам’ять тих, хто першими долучилися до ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Цьогоріч вже 38 роковини від дня трагедії на атомній станції. Присутні згадали подвиг ліквідаторів, адже 2 тисячі 700 кременчужан безпосередньо взяли участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Присутні згадали, як на початку повномасштабного вторгнення росіяни зайшли на територію України через Рудий ліс, як захопили Чорнобильську атомну станцію.
Померлих ліквідаторів наслідків аварії учасники заходу вшанували хвилиною мовчання. На їх честь пролунали символічні «дзвони Чорнобиля». До пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля» кременчужани поклали квіти.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про Чорнобильську катастрофу у цифрах і датах. Також наші журналісти писали про історії ліквідаторів наслідків катастрофи.
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