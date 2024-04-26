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Сьогодні у Кременчуці вшанували пам’ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 310

 

Щороку у Кременчуці ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС та містяни у Міжнародний день пам’яті Чорнобильської трагедії йдуть з квітами до пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля»

Сьогодні, 26 квітня у Міжнародний день пам’яті Чорнобильської трагедії містяни вшанували пам’ять тих, хто першими долучилися до ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Цьогоріч вже 38 роковини від дня трагедії на атомній станції. Присутні згадали подвиг ліквідаторів, адже 2 тисячі 700 кременчужан безпосередньо взяли участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

 

«Тут зараз наймолодші та найстарші чорнобильці. Це основоположники Чорнобильського руху у Кременчуці. Багатьох вже немає з нами. Це наші друзі, наші брати. Це ті люди, які допомогли ліквідувати наслідки трагедії. Добре, що ми їх пам’ятаємо. Трагедія залишилася у наших мізках. Ліквідатори зробили послугу усьому світу. Ліквідатори виконали тоді свій обов’язок без жодних роздумів», — сказав заступник голови Кременчуцької міськрайонної громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Олександр Якименко.

Присутні згадали, як на початку повномасштабного вторгнення росіяни зайшли на територію України через Рудий ліс, як захопили Чорнобильську атомну станцію.

 

«Всі ми віримо, що не лише Запорізька АЕС, а й всі українські землі знову будуть вільними, і наші нащадки ніколи не забудуть неймовірної ціни нашої волі. Біль Чорнобиля не забудеться ніколи. Героїзм та відвага ліквідаторів наслідків жахливої трагедії в пам’яті навіки», — констатували присутні.

Померлих ліквідаторів наслідків аварії учасники заходу вшанували хвилиною мовчання. На їх честь пролунали символічні «дзвони Чорнобиля». До пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля» кременчужани поклали квіти.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про Чорнобильську катастрофу у цифрах і датах. Також наші журналісти писали про історії ліквідаторів наслідків катастрофи.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Роксолана Жукова Фото: Кирило Воронцов
Теги: ЧАЕС аварія ліквідатори
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