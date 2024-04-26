У Кременчуці патрульні зупинили водія з підробленим водійським посвідченням

Сьогодні, 13:53 Переглядів: 190

Правоохоронці встановили, що відкрита категорія «СЕ» у документах водія не значиться у відповідній базі даних

Учора, 25 квітня близько 20.00 по вулиці Миколаївській патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука. Під час перевірки документів правоохоронці виявили у водія «відкриту» категорію «СЕ». Після перевірки патрульні встановили, що така категорія за водієм у базах даних не значиться.

Для встановлення причетності кермувальника до кримінального правопорушення на місце події викликали слідчих, повідомляють у патрульній поліції Кременчука.

Нагадаємо, у Кременчуці патрульні виявили «автомобіль-двійник».