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Кременчук

Чиновники Кременчуцької райради за кордон не їздять, а її голова отримує 23 000 грн зарплати

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 576

 

Для економії бюджетних коштів у райраді немає навіть прибиральниці

У посадовців Кременчуцької районної ради найнижчі зарплати у порівнянні з чиновниками усіх інших органів місцевого самоврядування Полтавщини.

Про це на ранковому брифінгу розповів голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

На питання журналістів він назвав розмір своєї зарплати – 23 тисячі гривень. І додав, що минулого року чотири місяці працював взагалі без зарплати.

- Я б міг знайти шляхи, як збільшити собі зарплату. Але йде війна і треба обирати пріоритети. Фінансування Кременчуцької райради здійснюється коштом державної субвенції. За 3 останні роки ми не придбали жодного літра бензину, пачку паперу чи ручки. У нас навіть прибиральниці немає – самі прибираємо. Бо треба економити державні кошти, - зазначив Дмитро Колотієвський.

За його словами, він не розуміє, як під час війни чиновникам можна отримувати по 100 тисяч гривень зарплати, як це собі призначають керівники Кременчуцької міської територіальної громади.

- Так мало того – вони ще 20 млн грн виділяють з міського бюджету на комунальні ЗМІ, які забезпечують їм їх власний піар. За ці кошти можна було б придбати сотні дронів та автівок для військових, - зауважив голова районної ради.

Відповідаючи на питання щодо поїздок працівників райради за кордон, він заявив, що з початку війни ані він, ані члени його сім’ї, ані чиновники Кременчуцької райради за межі України не виїжджали.

- Йде війна. Яке право і який привід може бути, щоб чиновникам органів місцевого самоврядування їздити у відрядження за кордон? Вони ж не в МЗС працюють. Це аморально знаходити якісь приводи й під час війни їздити за кордон. Хочеться побухати, відпочити – є відповідні місця й у Кременчуці. Якщо людина хвора і потребує лікування, то інша справа. А якщо просто вигадати причину та з'їздити відпочити, то це неправильно. Я з самого початку війни вирішив, що до перемоги виїжджати нікуди не буду, - пояснив Дмитро Колотієвський.

Нагадаємо, що Дмитро Колотієвський розповів про незадовільну співпрацю Кременчуцької районної ради та Кременчуцької міської територіальної громади з причини саботування з боку мерії Кременчука. В якості прикладу він навів те, що трудовий архів, який після децентралізації має зберігатися в територіальних громадах і був переданий до 11 громад району, Кременчуцька міська територіальна громада досі відмовляється приймати.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька районна рада Колотієвський зарплата
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