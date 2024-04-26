Чиновники Кременчуцької райради за кордон не їздять, а її голова отримує 23 000 грн зарплати

У посадовців Кременчуцької районної ради найнижчі зарплати у порівнянні з чиновниками усіх інших органів місцевого самоврядування Полтавщини.
Про це на ранковому брифінгу розповів голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.
На питання журналістів він назвав розмір своєї зарплати – 23 тисячі гривень. І додав, що минулого року чотири місяці працював взагалі без зарплати.
За його словами, він не розуміє, як під час війни чиновникам можна отримувати по 100 тисяч гривень зарплати, як це собі призначають керівники Кременчуцької міської територіальної громади.
Відповідаючи на питання щодо поїздок працівників райради за кордон, він заявив, що з початку війни ані він, ані члени його сім’ї, ані чиновники Кременчуцької райради за межі України не виїжджали.
Нагадаємо, що Дмитро Колотієвський розповів про незадовільну співпрацю Кременчуцької районної ради та Кременчуцької міської територіальної громади з причини саботування з боку мерії Кременчука. В якості прикладу він навів те, що трудовий архів, який після децентралізації має зберігатися в територіальних громадах і був переданий до 11 громад району, Кременчуцька міська територіальна громада досі відмовляється приймати.
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