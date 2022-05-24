Рашисти крали та забирали з собою металобрухт з Чорнобильської зони

Розмінування Чорнобильської зони – одна із найвідповідальніших задач для поліцейських вибухотехніків. Про це наголосив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Вочевидь, що російським загарбникам ніхто не розповідав про небезпеку Чорнобильського лісу, де все просякнуте радіацією. Вони заривалися глибоко в землю, укріплювали свої позиції та ставили тут мінні загородження.
- Прочісуючи звільнену територію, вибухотехніки Національна поліція України натрапили на сховок зарядів розмінування. Ззовні вони схожі на шланги, але всередині наповнені пластидом. Їх розкидають по периметру та підривають за допомогою детонатора. І якщо поруч є міни чи снаряди, все вибухає.
Спершу було незрозуміло, навіщо ворог прикопав ці заряди. Але потім знайшли відповідь на це питання: поруч були розкидані залишки металевих дротів. Цей брухт воїни «другої армії світу» крали та забирали з собою. Оскільки шланги зарядів займали багато місця, то й залишили їх. А натомість в ящики понабирали металобрухт, який тепер десь там, за поребриком, фонить.
Знахідку ми не залишили – більше 30 зарядів розмінування поповнили наш арсенал. Тепер вони працюватимуть на перемогу України! – зазначив Ігор Клименко.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер