Рашисти крали та забирали з собою металобрухт з Чорнобильської зони

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 93

Розмінування Чорнобильської зони – одна із найвідповідальніших задач для поліцейських вибухотехніків. Про це наголосив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

- Тут не можна підривати знайдені вибухонебезпечні предмети, бо в повітря здійметься радіоактивний пил. Усі небезпечні знахідки обережно вивозять та підривають на спеціальних полігонах, – наголосив він.

Вочевидь, що російським загарбникам ніхто не розповідав про небезпеку Чорнобильського лісу, де все просякнуте радіацією. Вони заривалися глибоко в землю, укріплювали свої позиції та ставили тут мінні загородження.

- Прочісуючи звільнену територію, вибухотехніки Національна поліція України натрапили на сховок зарядів розмінування. Ззовні вони схожі на шланги, але всередині наповнені пластидом. Їх розкидають по периметру та підривають за допомогою детонатора. І якщо поруч є міни чи снаряди, все вибухає.

Спершу було незрозуміло, навіщо ворог прикопав ці заряди. Але потім знайшли відповідь на це питання: поруч були розкидані залишки металевих дротів. Цей брухт воїни «другої армії світу» крали та забирали з собою. Оскільки шланги зарядів займали багато місця, то й залишили їх. А натомість в ящики понабирали металобрухт, який тепер десь там, за поребриком, фонить.

Знахідку ми не залишили – більше 30 зарядів розмінування поповнили наш арсенал. Тепер вони працюватимуть на перемогу України! – зазначив Ігор Клименко.