У Кременчуцькій РВА не бачили проєкту будівництва 3 котелень та не впевненні в ухваленні такого рішення

Голосування депутатів Кременчуцької міської ради відбулося по Вайберу і його результати повністю не оприлюднені
Минулої п’ятниці, 20 травня, на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли рішення «Про затвердження Програми нового будівництва теплогенеруючих потужностей лівобережної частини міста Кременчука на 2022-2023 роки». Цією програмою передбачається будівництво трьох котелень для опалення та забезпечення гарячою водою лівобережної частини Кременчука замість зруйнованої рашистами Кременчуцької ТЕЦ. Орієнтовний обсяг фінансування програми - 2,34 млрд гривень.
На ранковому брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка щодо того, чи не завищена вартість програми та чи бачив він проєктні документи щодо будівництва котелень.
Він додав, що проєктної документації не бачив, і тому не може сказати чи не завищена вартість будівництва котелень та газорозподільчої станції.
Нагадаємо, що начальник Кременчуцької РВА видав наказ щодо утворення комісії при міськвиконкомі Кременчуцької міської ради, з залученням фахівців житлово-комунального господарства, газопостачаючих кампаній та представника районної адміністрації, яка має розглянути усі можливі варіанти опалення житлових будинків, все прорахувати та надати свої пропозиції.
Комісія, була створена відповідно до наказу начальника Кременчуцької РВА та аналізує усі можливі варіанти забезпечення опаленням багатоповерхівок у Кременчуці. Її робота триває, незважаючи на те, що Кременчуцька міська рада, не дочекавшись висновків та пропозицій комісії, прийняла рішення щодо будівництва трьох нових котельнь та нової газорозподільчої станції з газогоном орієнтовною вартістю 2,34 млрд грн.
Вона розглядає усі можливі варіанти: як можливість будівництва трьох локальних котельнь, так і встановлення індивідуального опалення у квартирах, або автономне опалення багатоповерхівок шляхом встановлення міні-котельнь на кожний окремий будинок.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер