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У Кременчуцькій РВА не бачили проєкту будівництва 3 котелень та не впевненні в ухваленні такого рішення

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 331

  

Голосування депутатів Кременчуцької міської ради відбулося по Вайберу і його результати повністю не оприлюднені

Минулої п’ятниці, 20 травня, на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли рішення «Про затвердження Програми нового будівництва теплогенеруючих потужностей лівобережної частини міста Кременчука на 2022-2023 роки». Цією програмою передбачається будівництво трьох котелень для опалення та забезпечення гарячою водою лівобережної частини Кременчука замість зруйнованої рашистами Кременчуцької ТЕЦ. Орієнтовний обсяг фінансування програми - 2,34 млрд гривень.

На ранковому брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка щодо того, чи не завищена вартість програми та чи бачив він проєктні документи щодо будівництва котелень.

- Рішення щодо ухвалення програми Кременчуцька міська рада приймала у режимі онлайн. Наскільки мені відомо – голосували по Вайберу. Чи відповідає це регламенту ради та чи можна таким чином іденфікувати, хто саме голосував за її ухвалення, сказати не можу. Досі результати голосування повністю не оприлюднені, а проголосували за програму нібито 24 депутата – мінімальна більшість. Хто і як голосував - невідомо. Отже питання щодо ухвалення цього рішення залишаються, - зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що проєктної документації не бачив, і тому не може сказати чи не завищена вартість будівництва котелень та газорозподільчої станції.

- Вартість у 2,3 млрд грн досить велика, але щоб відповісти на питання чи вона не завищена, треба вивчати проєктну документацію, подивитись розрахунки. Я їх не бачив, тому відповісти на це питання не можу, - зауважив очільник РВА.

Нагадаємо, що начальник Кременчуцької РВА видав наказ щодо утворення комісії при міськвиконкомі Кременчуцької міської ради, з залученням фахівців житлово-комунального господарства, газопостачаючих кампаній та представника районної адміністрації, яка має розглянути усі можливі варіанти опалення житлових будинків, все прорахувати та надати свої пропозиції.

Комісія, була створена відповідно до наказу начальника Кременчуцької РВА та аналізує усі можливі варіанти забезпечення опаленням багатоповерхівок у Кременчуці. Її робота триває, незважаючи на те, що Кременчуцька міська рада, не дочекавшись висновків та пропозицій комісії, прийняла рішення щодо будівництва трьох нових котельнь та нової газорозподільчої станції з газогоном орієнтовною вартістю 2,34 млрд грн.

Вона розглядає усі можливі варіанти: як можливість будівництва трьох локальних котельнь, так і встановлення індивідуального опалення у квартирах, або автономне опалення багатоповерхівок шляхом встановлення міні-котельнь на кожний окремий будинок.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцька міська рада програми котельні
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