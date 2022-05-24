Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие

В этот раз государство показало, что оно не справилось со своей прямой обязанностью – защитой граждан от захватчика и это значит, что оно обязано дать право гражданам Украины осуществлять свое коренное право на жизнь, а вернее – защищать его самостоятельно, причем – не охотничьим и спортивным, а именно боевым оружием.



ANTI-COLORADOS

Вчера в Сети появились фото расстрелянных бойцов херсонской теробороны, которые каждый может найти самостоятельно. Это – те самые люди, которые забрасывали противника коктейлями Молотова и пытались остановить противника подручными средствами.И все, кто имеет представление о том, что и когда следует применять, безусловно понимают, что различные импровизации, наподобие коктейлей, срабатывают как фактор, который может снизить темп продвижения противника. Вместо быстрого марша он вынужден перестроиться в боевые порядки и действовать сообразно изменившейся ситуации. Это все, чего можно добиться подобными средствами.

Если кому-то кажется, что следующую волну удастся отразить все теми же средствами, почти наверняка погибнет, поскольку бутылка и зажигалка, брошенная на пару десятков метров, никак не может противостоять пушкам и пулеметам, которые будут лупить с нескольких сотен метров. Короче говоря, такой ход событий с нашей стороны должен продолжаться либо безусловным и глубоким отходом защитников, после первой атаки, либо к ним должны подойти силы, вооруженные уже не бутылками, а вполне адекватным оружием и как минимум – достаточным количеством гранатометов. О стрелковом оружии даже нет речи.

Вчера же довелось услышать историю того, как люди 24 февраля, после первого ракетного обстрела, выехали на дачу. Решили, что там будет безопасно. Только вот их дача находилась рядом с населенным пунктом, название которого известно всему миру – Буча. Они рассказывают о том, что под Бучей колонну вражеской брони тоже встретила группа теробороны с коктейлями. Чтобы понимать, что эти люди перехватили. надо отметить, что рассказчица лично насчитала две сотни танков, после чего бросила считать.

Похоже на то, что речь шла именно о той танковой бригаде, которая отметилась зверствами в самой Буче. Так вот, еще до того как танки прошли то место, они начали расстреливать буквально все дома, которые были у них на пути. К тому времени противник еще не понес каких-то существенных потерь, но действовал ровно так, как действовала Орда во времена Батыя. Напомню, тогда действовало правило: либо все сдаются и остаются живы, но теперь живут по правилам Орды, либо там, где было оказано сопротивление – уничтожается всё и все. Так случилось с Киевом, который был сожжен, а его жители – ограблены, изнасилованы и убиты. Не правда ли, это просто калька с того, что сейчас навалилось на нас?

В общем, эти танки начали валить по жилому сектору без остановки, поскольку на тот момент боеприпасов у них было хоть завались, а работать по ним еще было нечем. Все эти люди, которые приняли на себя первый удар, стали жертвами бестолковости, а возможно и намного хуже, высшего руководства страны. Имен этих отчаянных людей мы не узнаем, зато мы точно знаем, что после их первого и последнего боя к ним не подошел никто, кто смог бы воспользоваться выигранным ими временем. Уверен, что прийдет время и мы еще увидим репортажи из судов, где подсудимые будут рассказывать о том, почему вместо мобилизации и экстренных мер по перекрытию уже известных направлений основных ударов, они устроили шоу «праздник единения» и своим благодушием обрекли на гибель тысячи достойных людей, часть из которых погибла в страшных мучениях.

Но в данном случае, мы вынуждены еще раз вернуться к той теме, которую мы уже как-то поднимали, и сейчас она обретает форму абсолютной необходимости. В этот раз мы начнем с другого. Как уже известно, вопреки политическому руководству страны, военные все же успели перед вторжением частично рассредоточить силы и средства и часть первых ракетных ударов противника пришлась уже по пустым казармам и стоянкам техники. Нам неизвестно, какой процент сил и средств уже был выведен, но по слухам – существенный. Проще говоря, эти силы и средства были рассредоточены и по этой причине стали недоступными для поражения «оптом».

Такая тактика применяется давно и эффективно, и базируется она на простом принципе. Если место дислокации или хранения безусловно и надежно прикрыто от ударов всех возможных средств противника, то конечно, все это проще концентрировать под «зонтиком» ПВО и других средств поражения. Если же такой возможности нет либо надежность средств защиты вызывает сомнения, то нужно все рассредоточить, что и было сделано прямо накануне вторжения.

Но как ни крути, вы не сможете вывезти большую часть складов боеприпасов. Это потому, что речь идет о тысячах, а часто – десятках тысяч тонн. И вот получается парадокс, враг вторгается на нашу территорию, а его встречает тероборона и энтузиасты с самодельными коктейлями Молотова в то самое время, когда на складах лежит масса всего того, что должно быть в руках этих людей вместе с бутылками или даже вместо них.

Более того, значительная часть этих вооружений и боеприпасов была уничтожена ракетными ударами, либо вообще – попала в руки врага, а не в наши руки. И тут возникает вопрос о том, почему в руках защитников не было ничего, в то время когда на складах все это лежало бестолку и плюс к тому, его было невозможно адекватно защитить от ракетных ударов?

Причем, уже несколько недель или даже месяцев подряд было известно о том, что враг начнет вторжение с массированных ракетных ударов. Даже перед 16 февраля, когда был устроен грандиозный, по своей бестолковости и бесполезности, перфоманс «праздник единства», было не поздно сделать правильные вещи, которые должны были повлиять на все дальнейшие события.

Глядя на публику, находящуюся на Банковой, мы даже не станем говорить о том, что 16 февраля, вместо плясок и тупых речей, надо было взорвать все мосты, ведущие в сторону противника. Причем, не только в Крым и из Крыма – все, начиная с них и далее – по периметру, вплоть до того места, где граница Беларуси переходит в границу с Польшей. Автомобильные, железнодорожные, пешеходные – все до единого и так, чтобы их невозможно было восстановить в ближайшие месяц-два. Не с этой властью. Там просто не было, нет и не будет яиц для таких действий.

Тем не менее, можно было начать выдачу оружия с тех самых складов, которые несколькими днями позже были уничтожены врагом, а люди, желающие лично противостоять агрессору, остались с голыми руками. То есть, надо было в спокойном порядке, под роспись, раздать стрелковое оружие и боеприпасы так, чтобы в случае необходимости, каждый населенный пункт уже имел на руках от нескольких сотен, до нескольких тысяч автоматов и на каждые пять автоматов, надо было выдавать по одному гранатомету, с выстрелами к нему. Вот тогда это была бы совсем другая война.

Понятно, что задним умом мы все – стратеги и философы, но прямо сейчас, когда уже очевидно, что только так оно и должно быть, в этом направлении ничего не предпринимается. А ведь необходимость именно такого насыщения оружием населения Украины будет актуальной до тех пор, пока лепрозорий не сдохнет и не развалится. И то, надо будет выждать несколько десятилетий, чтобы убедиться в окончательной смерти гадины. До этого момента, в каждом доме должен быть хотя бы один автомат (штурмовая винтовка) или пулемет, с достаточным количеством боеприпасов. Там же должен быть как минимум – один комплект экипировки, от бронежилета и каски, до индивидуальной аптечки. А через пять домов – гранатомет.

Тем более, что прямо сейчас, по собственной инициативе, многие люди уже сами для себя решили, что больше они не дадут захватить себя врасплох и не окажутся перед лицом врага с голыми руками. Они уже имеют какое-то трофейное оружие, но почему это до сих пор – незаконно? Почему эти люди не могут спокойно прийти в разрешительную систему или скорее – военкомат и просто зарегистрировать свой арсенал? В чем проблема? Им даже выдавать ничего не нужно, они все добыли самостоятельно. В этот раз государство показало, что оно не справилось со своей прямой обязанностью – защитой граждан от захватчика и это значит, что оно обязано дать право гражданам Украины осуществлять свое коренное право на жизнь, а вернее – защищать его самостоятельно, причем – не охотничьим и спортивным, а именно боевым оружием.

И между прочим, такой шаг позволяет сделать именно то, о чем мы вели речь в самом начале – рассредоточить силы и средства так, что их невозможно поразить в одном месте. В случае чего, каждый дом уже вооружен, а тероборона будет иметь совсем другой вид. Любого врага можно будет встретить не голыми руками и не бутылками с бензином, а так, как положено. Любой враг будет это знать и понимать, что ему противостоит вооруженный до зубов народ, способный за несколько часов превратиться в армию из нескольких миллионов штыков.

Хотя, о чем я? С нынешней властью все это – бесполезно. Она даже не осознала свою вину за то, что она уже натворила и какую цену, за ее бестолковость и бесхребетность, Украина уже заплатила. Тогда этот текст останется воззванием для тех, кто понимает суть этой проблемы. Просто будем надеяться на то, что у нас окажется достаточное количество здравомыслящих людей, которые смогут разорвать этот порочный круг, хождения по граблям.

И главное тут вот что. Будь у нас вменяемые соседи, то все написанное выше, не имело бы никакого смысла, но пока самая протяженная граница с федерастами и Беларусью – линия фронта, мы обязаны действовать так, как Израиль, например или Швейцария. Переход населения на военное положение должен осуществляться быстро и четко. В итоге мы должны наблюдать не колонны бегущего мирняка, а массу народа, который выкатывается из своих жилищ, нагруженные вооружением и боекомплектом.

И можно не сомневаться в том, что все оно будет почищенным, пристрелянным и обвешанным всем, что повысит его эффективность до максимального придела. За свои деньги люди докупят прицелы, правильные приклады, саунд модераторы и прочие тактические ништяки. Они же подкопят деньги и купят «ночники и тепляки», а любой враг, примерно понимая, как все у нас выглядит, в плане вооружения населения, десять раз подумает о том, стоит ли ему играться в войнушку или нет, поскольку кроме ВСУ, которые творят чудеса, будет огромное количество людей, которое в момент передвинет флажок переключателя с режима «мирная жизнь» в режим «война».

Мало того, это самое население не даст «позвонить маме». В этом уж точно можно не сомневаться. И чем быстрее мы перейдем к такому вот положению, тем быстрее мы попрощаемся со страхом того, что завтра выкинет свихнувшаяся бензоколонка. Она всегда привыкла быть в роли охотника и видеть перед собой жертву, но это надо оставить в прошлом и показать ей, как выглядит настоящий охотник. И да будет так