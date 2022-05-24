Без Першотравневої та Гвардійської: у Кременчуці затвердили список вулиць для перейменування

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 111

Жвавим та довготривалим вийшло обговорення списку перейменування вулиць у Кременчуці. Робота над формуванням списку тривала не один місяць. Так список з 107 вулиць збільшився до 130, а потім до 141 назви вулиць/провулків/тупиків. Протягом майже трьох годин 23 травня представники комісії та регіональний представник Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олег Пустовгар на відеозв’язку прибрали зі списку частину вулиць.

За словами Олега Пустовара під час деколонізації вулиць необхідно звертати увагу на:

замученість в реалізації імперської політики

внесок в українську культуру, мистецтво, науку

чи є ця постать імперським маркером

Загалом у 62 громадах Полтавщини є вулиці Гагаріна, Пушкіна, Горького, то чи іншого діяча з яким нав’язувався розвиток топонімічного простору.

Голова комісії та секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко зауважив, що необхідно врахувати помилки «дерусифікації» інших міст й тому виважено та без поспіху займаються перейменуванням вулиць.

Так, наприклад ряд міст хотіли перейменувати вулицю Сахарова, який мав дружні стосунки з Україною, або, наприклад Берестейської у Києві.

- Берестейськ – етнічна українська земля, з якою пов’язані пласти історії, - зауважив Олег Пустовгар.

Залишили у спокої Утьосова та частково Макаренка, але позбудуться Лумумби та Жадова

Жваві обговорення зачепило кілька вулиць та бульварів у Кременчуці. Після обговорення вирішили залишити вулицю Утьосову. Саме у Кременчуці артист Лазар Вайсбейн взяв псевдонім Леонід Утьосов.

Вулицю відомого педагога Антона Макаренка вирішили залишити, а ось провулки – перейменувати. Основний аргумент - знаходяться в різних кінях міста.

Залишили вулицю Червона Гірка, яка знаходиться в районі дитячої лікарні.

- У Гадячі 7 вулиць у топонімах мають відношення до червоного. Вони звернулися до архівів. З’ясувалося що 4 з вулиць мають відношення до революцій… а ось три інші залишили, - сказав Олег Пустовгар.

Кандидат мистецтвознавства Алла Лушакова розповіла, що вулиць назвали на честь язичницького свята. Люди обирали найвище місце у місті й піснями та танцями закликали весну (весну-красну).

Директор Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська виступала за те, щоб залишити бульвар Пушкіна у Кременчуці. Адже це перша вулиця у місті, яка названа на честь людини, тим паче це її історична назва. Проте вулицю поставили у список перейменування.

Депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець пропонувала залишити без зміни вулицю 8 Березня, адже це Міжнародний день боротьби жінок за свої права. Проте цю вулицю також винесли на перейменування.

Вулиці Героїв Маріуполя, Юрія Руфа та Героїв України Максима Кагала та Олега Гегечкорі

Незабаром на сайті мерії Кременчука опублікують повний перелік вулиць, які підлягають перейменуванню. Також пропозиції, а яку саме назву хочуть перейменувати ту чи іншу вулицю.

Пропозиції від мешканців Кременчука прийматимуть з 1 червня до 1 липня. Як в електронному так і паперовому вигляді. Після відбудеться голосування на якому кременчужани обиратимуть нові назви вулиць.

Пропонуємо кременчужанам вже зараз продумати як вони хочуть назвати ту чи іншу вулицю.

Наприклад, вулицю Гвардійську пропонують перейменувати на вулицю Михайла Первака (військового та громадського діяча з Кременчуччини) або Героїв Волновахи.

Вулицю 1905 року, яка знаходиться неподалік льотного коледжу хочуть назвати на честь Героя України льотчика Олега Гегечкорі, який там навчався. Або як варіанти назви вулиць Весела, Комунальна, Козака Мамая.

Вулицю Гагаріна перейменувати на вулицю Козака Кременя або Привокзальна або Леоніда Каденюка (першого українського космонавта).

Вулицю Генерала Жадова, де розташований центр комплектування (військкомат) хочуть назвати на честь Героя України Максима Кагала, або вулиця Придніпровська, Миколи Садового.

А ось вулицю Леонова пропонують назвати або на честь Миколи Кибальчича або Юрія Руфа.

Повний список з поясненнями (що за постать) та пропозиціями від громадян та громадських організацій мають опублікувати найближчим часом. Слідкуйте за анонсами на сайті «Кременчуцький ТелеграфЪ».