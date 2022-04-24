Процес «дерусифікації» Кременчука займе не менше двох місяців

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 115

У Кременчуці розпочався процес «дерусифіції», який займе не менше двох місяців. Секретар Кременчуцької міської ради та голова комісії з перейменування Юрій Гриценко розповів ТЪ, що після обговорення на комісії, винесуть питання на голосування та обговорення громадськості Кременчука.

Наразі в мерії відповідні служби та музейні працівники відпрацьовують питання. Вони сформують перелік вулиць й направлять на розгляд комісії з питань перейменування, щоб попрацювали спеціалісти.

- На сьогоднішній день цей процес займе не менше двох місяців, адже вулиць достатня кількість – понад 80. Не час приймати поспішних рішень, але робота проводиться, - зауважив Юрій Гриценко.

Далі напрацювання фахівців та не байдужих громадян виставлять для публічного обговорення. Як свого часу на сайті мерії Кременчука містяни голосували за перейменування вулиць в рамках декомунізації, такий шлях пройдемо і зараз. Після результатів голосування кременчужан на сайті мерії – рішення затвердять на сесії Кременчуцької міської ради.