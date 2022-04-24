Процес «дерусифікації» Кременчука займе не менше двох місяців

У Кременчуці розпочався процес «дерусифіції», який займе не менше двох місяців. Секретар Кременчуцької міської ради та голова комісії з перейменування Юрій Гриценко розповів ТЪ, що після обговорення на комісії, винесуть питання на голосування та обговорення громадськості Кременчука.
Наразі в мерії відповідні служби та музейні працівники відпрацьовують питання. Вони сформують перелік вулиць й направлять на розгляд комісії з питань перейменування, щоб попрацювали спеціалісти.
Далі напрацювання фахівців та не байдужих громадян виставлять для публічного обговорення. Як свого часу на сайті мерії Кременчука містяни голосували за перейменування вулиць в рамках декомунізації, такий шлях пройдемо і зараз. Після результатів голосування кременчужан на сайті мерії – рішення затвердять на сесії Кременчуцької міської ради.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер