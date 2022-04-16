У Кременчуці планують перейменувати 70 вулиць

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Також наразі триває дискусія, чи треба дерусифікувати бульвар Пушкіна, де є пам'ятник цьому письменнику

70 вулиць у Кременчуці планують перейменувати у рамках дерусифікації. Мер Віталій Малецький в ефірі національного телемарафону розповів про процес зміни назв вулиць у нашому місті.

Нагадаємо, вирішили розпочати з вулиці Маяковського, на якій знаходиться гуманітарний центр допомоги переселенцям, а у гуртожитках живуть люди з усієї України – Харкова, Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька, Краматорська та інших населених пунктів. Нова назва – вулиця Єдності України. За рахунок місцевого бюджету на ній вже сьогодні встановлять нові аншлаги та вивіски на тих приміщеннях, де живуть переселенці.

Пан Малецький зазначив, що у Кременчуці ще є близько 70 назв, якими займатиметься спеціальна комісія. Якихось витрат з бюджету на це наразі не потрібно. Мешканцям перейменованих вулиць теж не треба перейматися: їхні документи залишаються дійсними, жодних термінових змін вносити не потрібно.

- Певна проблема є в тому, що зараз не працюють реєстри, і нам досить складно буде зробити перш за все зміни людям в документах – в ID-картках, паспортах. Але ми впевнені, що після нашої перемоги ми зможемо це швидко зробити, ми це вже проходили у 2015-2016 році, - сказав мер в ефірі.

Жителі вулиць, які перейменують, мають звернутися до ЦНАПу, там внесуть зміни у їхні документи, а також у дані реєстру громади.

У Кременчуці наразі триває дискусія, чи треба дерусифікувати бульвар Пушкіна, де є пам'ятник цьому письменнику. За словами мера, кременчуцькі краєзнавці та історики вивчають це питання. Перш ніж ухвалити рішення, міська влада порадиться з мешканцями міста.