У Кременчуці планують перейменувати 70 вулиць

Також наразі триває дискусія, чи треба дерусифікувати бульвар Пушкіна, де є пам'ятник цьому письменнику
70 вулиць у Кременчуці планують перейменувати у рамках дерусифікації. Мер Віталій Малецький в ефірі національного телемарафону розповів про процес зміни назв вулиць у нашому місті.
Нагадаємо, вирішили розпочати з вулиці Маяковського, на якій знаходиться гуманітарний центр допомоги переселенцям, а у гуртожитках живуть люди з усієї України – Харкова, Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька, Краматорська та інших населених пунктів. Нова назва – вулиця Єдності України. За рахунок місцевого бюджету на ній вже сьогодні встановлять нові аншлаги та вивіски на тих приміщеннях, де живуть переселенці.
Пан Малецький зазначив, що у Кременчуці ще є близько 70 назв, якими займатиметься спеціальна комісія. Якихось витрат з бюджету на це наразі не потрібно. Мешканцям перейменованих вулиць теж не треба перейматися: їхні документи залишаються дійсними, жодних термінових змін вносити не потрібно.
Жителі вулиць, які перейменують, мають звернутися до ЦНАПу, там внесуть зміни у їхні документи, а також у дані реєстру громади.
У Кременчуці наразі триває дискусія, чи треба дерусифікувати бульвар Пушкіна, де є пам'ятник цьому письменнику. За словами мера, кременчуцькі краєзнавці та історики вивчають це питання. Перш ніж ухвалити рішення, міська влада порадиться з мешканцями міста.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер