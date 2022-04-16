Зранку 16 квітня із літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівщині

Є і хороші новини: підрозділи зенітних ракетних військ знищили над областю чотири крилаті ракети
Зранку 16 квітня із літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівській області. Про це інформує повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.
Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі. «Дякуємо» білорусі за сприяння у доставці смертельних подарунків від рашистів. Б'ємо ворога далі! - мовиться у повідомленні.
Є і хороші новини: підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід» знищили чотири крилаті ракети.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.