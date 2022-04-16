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Надзвичайні новини, Полтавщина, Путін проти українського народу

На Полтавщині ракета рашистів вбила сторожа фермерського господарства

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 536

 

«Приліт» стався на території Терешківської територіальної громади

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін опублікував світлини руйнувань, які спричинила російська ракета, випущена по Полтавщині ввечері 15 квітня. Та повідомив про те, що загинув сторож фермерського господарства.

Ось такий вигляд має так званий «русский мир». «Демілітаризація» фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там «бойових» гусей чи корів. Але вбили людину – місцевого сторожа. Росіяни творять речі, які виходять за межі розуміння та здорового глузду. Окупанта чекає відплата за кожне зруйноване життя, – такий допис розмістив Дмитро Лунін разом з фотографіями.

Приліт ракети стався на території Терешківської територіальної громади. За інформацією голови громади Віталія Турпитька, швидше за все, ракету збила наша ППО, але, на превеликий жаль, є жертви.

Одна людина загинула (сторож), одна – отримала контузію, проте обійшлося без госпіталізації.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна ракети вбивство ферма
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