На Полтавщині ракета рашистів вбила сторожа фермерського господарства

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін опублікував світлини руйнувань, які спричинила російська ракета, випущена по Полтавщині ввечері 15 квітня. Та повідомив про те, що загинув сторож фермерського господарства.
Приліт ракети стався на території Терешківської територіальної громади. За інформацією голови громади Віталія Турпитька, швидше за все, ракету збила наша ППО, але, на превеликий жаль, є жертви.
Одна людина загинула (сторож), одна – отримала контузію, проте обійшлося без госпіталізації.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер