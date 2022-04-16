ЗСУ перемелюють армію ворога: понад 20 тис окупантів, майже 2 тис бойових машин та 762 танки

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 56

Українські захисники вже знищили близько 20,1 тисячу окупантів.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 16 квітня.

Також військовослужбовці ЗСУ знищили військову техніку та зброю ворога:

літаків – 163 одиниць;

гелікоптерів – 145 одиниць;

танків ‒ 762 одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 1 982 одиниці;

артилерійських систем – 371 одиницю;

РСЗВ - 125 одиниць;

засоби ППО - 66 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці;

кораблі/катери – 8 одиниць (остання одиниця – ракетний крейсер «Москва»);

автомобільної техніки – 1 458 одиниць;

спецтехніки - 26 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що дані уточнюються.

Зазначимо, ЗСУ за минулу добу вразили 7 повітряних цілей. Серед них – один літак, один гелікоптер, три безпілотних літальних апарати та дві крилаті ракети.