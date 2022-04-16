ЗСУ перемелюють армію ворога: понад 20 тис окупантів, майже 2 тис бойових машин та 762 танки

Українські захисники вже знищили близько 20,1 тисячу окупантів.
Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 16 квітня.
Також військовослужбовці ЗСУ знищили військову техніку та зброю ворога:
літаків – 163 одиниць;
гелікоптерів – 145 одиниць;
танків ‒ 762 одиниці;
бойових броньованих машин ‒ 1 982 одиниці;
артилерійських систем – 371 одиницю;
РСЗВ - 125 одиниць;
засоби ППО - 66 одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць;
пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці;
кораблі/катери – 8 одиниць (остання одиниця – ракетний крейсер «Москва»);
автомобільної техніки – 1 458 одиниць;
спецтехніки - 26 одиниць;
цистерн з ПММ – 76 одиниць.
У Генштабі ЗСУ зазначають, що дані уточнюються.
Зазначимо, ЗСУ за минулу добу вразили 7 повітряних цілей. Серед них – один літак, один гелікоптер, три безпілотних літальних апарати та дві крилаті ракети.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер