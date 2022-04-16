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ЗСУ перемелюють армію ворога: понад 20 тис окупантів, майже 2 тис бойових машин та 762 танки

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 56

 

Генштаб ЗСУ назвав нові дані щодо втрат російської армії

Українські захисники вже знищили близько 20,1 тисячу окупантів.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 16 квітня.

Також військовослужбовці ЗСУ знищили військову техніку та зброю ворога:

літаків – 163 одиниць;

гелікоптерів – 145 одиниць;

танків ‒ 762 одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 1 982 одиниці;

артилерійських систем – 371 одиницю;

РСЗВ - 125 одиниць;

засоби ППО - 66 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці;

кораблі/катери – 8 одиниць (остання одиниця – ракетний крейсер «Москва»);

автомобільної техніки – 1 458 одиниць;

спецтехніки - 26 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що дані уточнюються.

Зазначимо, ЗСУ за минулу добу вразили 7 повітряних цілей. Серед них – один літак, один гелікоптер, три безпілотних літальних апарати та дві крилаті ракети.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти Генштаб ЗСУ втрати
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