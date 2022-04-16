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У російському полоні перебувають 700 військових та близько тисячі мирних жителів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 137

 

Україна вимагає від рф відпустити і передати українській стороні цивільних без всяких умов

У російському полоні наразі перебувають близько тисячі цивільних українців, половина з яких жінки, та 700 військових. 

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявила міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.  

- Вони схопили близько тисячі людей. І половина - це жінки. Я буду ще раз і ще раз повторювати, можливо Росія почує мене, ми не будемо обмінювати військових на цивільних. Це заборонено Женевськими конвенціями. Ми вимагаємо відпустити без всяких умов і передати українській стороні цивільних. По військовим у нас приблизно паритет. У нас більше 700 їх полонених і у них приблизно така ж кількість, - сказала вона. 

Щодо звільнених 14 квітня полонених Ірина Верещук повідомила лише, що рф не дотримується Женевських конвенцій. 

- Це не про те, що там Женевська конвенція, там просто треба вижити. І я звертаюсь до всіх рідних, які чекають своїх чоловіків, своїх дружин. Треба набратись терпіння, ми даємо списки постійно, інше питання, що ворожа сторона не погоджує усіх, а дає лише частково, і лише тих, кого вважає за потрібне. Це постійна перманентна боротьба за людей, але ми не полишимо її, розумієте з яким ворогом ми маємо справу, - зазначила вона. 

Також Верещук повідомила, що сьогодні працюють два коридори. 

- Працюють коридори - Луганська область, але от щойно прийшло повідомлення - Лисичанськ обстрілюється, там якраз було передбачено місце для евакуації. Там тимчасово припинили евакуйовувати. Ми вимагаємо від рф негайно припинити вогонь і забезпечити гуманітарний коридор у відповідності до домовленостей, які були досягнуто вночі. Також це напрямок Запоріжжя – Бердянськ, але через складні погодні умови автобуси не можуть проїхати трасою, яка передбачена маршрутом. Але автівки приватні можуть їхати. Ми вимагаємо від росії дотримуватись взятих на себе зобов'язань по цьому коридору, - заявила Верещук.

Нагадаємо, перший повноцінний обмін військовополоненими відбувся 24 березня - Україна повернула 10 наших військовослужбовців в обмін на 10 окупантів. 

1 квітня стало відомо про другий обмін полоненими: Україні вдалося повернути 86 наших військовослужбовців, із яких 15 – жінки.

Третій обмін полоненими відбувся 9 квітня - звільнили 12 військових та 14 цивільних. 

14 квітня відбувся четвертий обмін полоненими. Тоді було звільнено 22 військових та 8 цивільних.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти військовополонені обмін
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