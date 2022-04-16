ЧФ рф буде скорочуватись: США надають Україні протикорабельні ракети – їх характеристики

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 368

У Вашингтоні нещодавно анонсували новий пакет озброєння для ЗСУ.

Україна запросила у США протикорабельні ракети і засоби для берегової оборони. Вашингтон задовольнив прохання Києва і додав ці озброєння в новий пакет військової допомоги на $800 млн. Про це повідомляє New York Times.

За даними джерел видання, українські представники кілька тижнів умовляли Пентагон надати протикорабельні ракети та інші засоби для оборони узбережжя.

Як зазначили співрозмовники газети, прохання України було задоволене. Ці озброєння увійшли в пакет військової допомоги, про який на цьому тижні оголосив президент США Джо Байден.

Крім того, Пентагон зажадав від американських виробників озброєнь підготувати пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США зможуть поставити Україні та іншим союзникам.

Варто зазначити, що американські протикорабельні ракети «Гарпун» нічим не гірше за українські «Нептун», якими три дні тому був потоплений флагман Чорноморського флоту рф, ракетний крейсер «Москва».

Отже, це повідомлення стало поганою новиною для російських моряків ЧФ, серед яких чимало зрадників України, які перейшли на бік ворога під час окупації Криму у 2014 році.

ПКР «Гарпун» - американська протикорабельна ракета.

Має активну радіолокаційну систему самонаведення та наднизьку траєкторію польоту. Для запуску ракети можуть використовуватися берегові пускові установки. Дальність польоту ракети від 120 до 150 км в залежності від модифікації. Одна з модифікацій ПКР «Гарпун» - RGM-84/AGM-84F – має максимальну дальністю польоту - до 315 км (український «Нептун» - до 280 км). Може повторно атакувати ціль у випадку промаху. Крім того, якщо ракета не змогла виявити ціль, то вона переходила на траєкторію польоту, яка описує «вісімку» і здійснює пошук кораблів противника до повного вироблення пального.

Інформації щодо того, які саме протикорабельні ракети США поставить Україні, поки немає.