Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла
Сьогодні, 17:03
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 25 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- просп. Лесі Українки, 4, 6,
- вул. Молодіжна, 1/2, 3, 4, 5, 22/3,
- вул. Довженка, 1-7,
- вул. Княгині Ольги, 2-6
- вул. Ватутіна, Матросова,
- пров. Гвардійський,
- пров. Тургенєва,
- пров. Тесленка,
- пров. Товстого
- вул. Ватутіна,
- вул. Матросова,
- пров. Тургенєва,
- пров. Тесленка,
- пров. Товстого
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Седова,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- пров. Нечая,
- пров. Седова,
- пров. Бригадний,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пр. Червневий
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- вул. Котляревського,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка
- вул. Артема Носенка,
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а
- вул. Якова Петруся,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. Рокитнянська,
- вул. Барвінкова,
- вул. Грушевського,
- пров. Якова Петруся,
- туп. Айвазовського
- вул. Хорольська,
- вул. Руднична,
- туп. Хорольський
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського
- вул. Суворова,
- вул. Сурікова,
- вул. Рєпіна,
- пров. Південний,
- пров. Ударний
- вул. Багратіона,
- вул. Суворова,
- вул. Щаслива,
- вул. Богуна,
- вул. Сурікова,
- вул. Рєпіна,
- вул. Парізької Комуни,
- вул. Черняховського,
- вул. Левітана,
- вул. Господарська,
- вул. Попова,
- вул. Нижня,
- вул. Дружинницька,
- пров. Суворова,
- пров. Південний,
- пров. Фізкультурний,
- пров. Ударний,
- пров. Спартаківський,
- пров. Динамівський,
- пров. Парковий,
- пров. 1-й Парковий,
- пров. 1-й Деповський,
- пров. Господарський,
- туп. Малокохнівський
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