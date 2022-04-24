Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла

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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 25 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: просп. Лесі Українки, 4, 6,

вул. Молодіжна, 1/2, 3, 4, 5, 22/3,

вул. Довженка, 1-7,

вул. Княгині Ольги, 2-6

вул. Ватутіна, Матросова,

пров. Гвардійський,

пров. Тургенєва,

пров. Тесленка,

пров. Товстого

вул. Ватутіна,

вул. Матросова,

пров. Тургенєва,

пров. Тесленка,

пров. Товстого

вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Седова,

вул. Лугова,

вул. Каховська,

вул. Гійома Боплана,

вул. Цимлянська,

пров. Нечая,

пров. Седова,

пров. Бригадний,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пров. Луговий,

пр. Червневий

вул. Зої Космодемьянської,

вул. Гетьмана Полуботка,

вул. Котляревського,

пров. Дмитра Демидюка,

пров. Тесленка

вул. Артема Носенка,

просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а

вул. Якова Петруся,

вул. Броніслава Урбанського,

вул. Рокитнянська,

вул. Барвінкова,

вул. Грушевського,

пров. Якова Петруся,

туп. Айвазовського

вул. Хорольська,

вул. Руднична,

туп. Хорольський

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського

вул. Суворова,

вул. Сурікова,

вул. Рєпіна,

пров. Південний,

пров. Ударний

вул. Багратіона,

вул. Суворова,

вул. Щаслива,

вул. Богуна,

вул. Сурікова,

вул. Рєпіна,

вул. Парізької Комуни,

вул. Черняховського,

вул. Левітана,

вул. Господарська,

вул. Попова,

вул. Нижня,

вул. Дружинницька,

пров. Суворова,

пров. Південний,

пров. Фізкультурний,

пров. Ударний,

пров. Спартаківський,

пров. Динамівський,

пров. Парковий,

пров. 1-й Парковий,

пров. 1-й Деповський,

пров. Господарський,

туп. Малокохнівський

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