Найближчі дні частина кременчужан залишиться без газу

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Департамент обліку природного газу ПрАТ «Кременчукгаз» повідомляє, що для проведення повірки загальнобудинкових лічильників газу проведуть монтаж кранів на байпасах та здійснять відключення газу і пуск газу в багатоповерхових будинках за адресами:

вул. Велика набережна, 31. Роботи заплановані на 25 квітня.

вул. Велика набережна, 29. Роботи заплановані на 26 квітня.

Крім того, Департамент ОГРМ та С ПрАТ «Кременчукгаз» 25 квітня буде проводити роботи з усунення витоків газу та ремонту газопроводів-вводів житлового будинку № 2 на вул. Коцюбинського.

26 квітня триватимуть роботи з усунення витоку газу та ремонту газопроводу-вводу житлового будинку № 6 по вул. Коцюбинського.

У зв’язку з цим, 25 та 26 квітня на час проведення ремонтних робіт з 8.30 до 17.00 буде припинено доставку газу до даних житлових будинків.

Пресслужба компанії зазначає, що опізнавати співробітників «Кременчукгазу» треба за формою та документами. За додатковою інформацією необхідно звертатися до Центру обслуговування споживачів