У центрі Кременчука ДТП

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 844

У Кременчуці на перехресті вулиць Першотравневої та Гагаріна сталося ДТП.

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