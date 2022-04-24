Кременчук та Черкаси нагородили орденом Казимира Великого

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Міська рада польського міста Бидгощ (місто-побратим Кременчука) нагородила Кременчук та Черкаси орденом Казимира Великого. Про це на сіоїй сторінці в фейсбуці повідомив заступник директора комунального підприємства «Кременчук інвест» Андрій Мельник.

- Під час квітневої сесії міської ради нашого польського міста-побратима Бидгоща було одноголосно прийняте рішення про нагородження українських міст-побратимів Кременчук і Черкаси орденом Казиміра Великого, - йдеться в повідомленні.