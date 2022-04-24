Загинуло двоє військових з Кременчуччини: Вадим Ясінський та Роман Гримак

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 859

Захищаючи Україну загинули жителі села Омельник Кременчуцького району – Вадим Ясінський та Роман Гримак. Про це повідомила Омельницька громада. Військові загинули разом, коли несли військову службу.

Вадим Ясінський (25.02.1983 р.н.) загинув під час виконання службового обов’язку. У нього залишились матір, дружина та п’ятирічний син.

Роман Гримак (03.02.1978 р.н.) загинув під час виконання службового обов’язку. У чоловіка залишились батьки, дружина та двоє синів.