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Зупинилося серце військового з Кременчуччини Сергія Царенка

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 482

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна

15 червня помер військовослужбовець з Кременчуччини Сергій Царенко. Старший солдат пішов на війну добровольцем ще у 2017 році, підписавши контракт зі Збройними Силами України. Служив кухарем у 131 окремому розвідувальному батальйоні.
5 липня 2023 року Сергій Володимирович був переміщений до роти охорони Глобиного. Прослуживши 4 місяці, знову був переміщений до військової частини А4957, де був кухарем їдальні взводу матеріального забезпечення.

Серце воїна зупинилося 15 червня. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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