Зупинилося серце військового з Кременчуччини Сергія Царенка

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 482

15 червня помер військовослужбовець з Кременчуччини Сергій Царенко. Старший солдат пішов на війну добровольцем ще у 2017 році, підписавши контракт зі Збройними Силами України. Служив кухарем у 131 окремому розвідувальному батальйоні.

5 липня 2023 року Сергій Володимирович був переміщений до роти охорони Глобиного. Прослуживши 4 місяці, знову був переміщений до військової частини А4957, де був кухарем їдальні взводу матеріального забезпечення.

Серце воїна зупинилося 15 червня.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.