Зупинилося серце військового з Кременчуччини Сергія Царенка

15 червня помер військовослужбовець з Кременчуччини Сергій Царенко. Старший солдат пішов на війну добровольцем ще у 2017 році, підписавши контракт зі Збройними Силами України. Служив кухарем у 131 окремому розвідувальному батальйоні.
5 липня 2023 року Сергій Володимирович був переміщений до роти охорони Глобиного. Прослуживши 4 місяці, знову був переміщений до військової частини А4957, де був кухарем їдальні взводу матеріального забезпечення.
Серце воїна зупинилося 15 червня.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.