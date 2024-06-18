Кіровоградець наловив на Кременчуччині риби на пів мільйона гривень — прокуратура

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За клопотанням слідчого та прокуратури на майно браконьєра наклали арешт

На Полтавщині судитимуть мешканця Кіровоградської області, який минулого року на Дніпрі наловив риби на пів мільйона гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, затримували чоловіка за браконьєрство уже не вперше. У липні 2023 року обвинувачений уже мав іспитовий строк за аналогічний злочин, проте на території Кам’янопотоківської громади наловив сітками понад 30 кг карасів, плоскирок, судаків та інших видів риб.

За висновком екологічної експертизи, своїми діями чоловік завдав школи довкіллю на суму понад 500 тисяч гривень. З метою відшкодування збитків на майно обвинуваченого наклали арешт.

Нагадаємо, у акваторіях Кременчуцького та Кам'янського водосховищ нерестова заборона на вилов риби уже закінчилася. Проте у передостанній день дії заборони правоохоронці вилучили з акваторії Дніпра на Полтавщині близько 1,5 км браконьєрських сіток.