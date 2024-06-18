«Завдяки таким героям ми з вами ходимо під сонцем»: у Кременчуці попрощалися із полеглим розвідником Дмитром Авраменком

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 469

Зростав та навчався Дмитро у Кременчуці. У дитинстві хлопець рано лишився без матері, тому виховувала його бабуся

Сьогодні, 18 червня, у Міському палаці культури Кременчука попрощалися із загиблим розвідником, солдатом Дмитром Авраменком. Народився військовий 15 лютого 1996 року у Кременчуці, навчався у гімназії № 16, а профосвіту здобував у Вищому професійному училищі № 7. Доля склалася так, що Дмитро ще в дитинстві лишився без матері — вона померла внаслідок хвороби. Тож виховували хлопця бабуся та тітка.

Провести полеглого військового в останню путь зібралося дуже багато людей — колишні однокласники та одногрупники, педагоги зі школи та училища, друзі та знайомі.

Гарними спогадами про випускника ділиться колектив ВПУ № 7. Директор училища, Микола Несен, каже: це вже 49-й портрет в галереї пам’яті їхніх загиблих випускників.

— Навчався Дмитро добре. Йому не було на кого розраховувати, у нього була одна бабуся. Тож був старанним хлопцем. Спочатку він здобув дві професії — верстатник широкого профілю та оператор верстатів із програмним управлінням. За цими професіями Дмитро закінчив навчання 26 листопада 2014 року, а вже 29 листопада пройшов відбір і почав навчатися на молодшого спеціаліста за спеціальністю технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.

Олег Лисак був майстром виробничого навчання у Дмитра на першому курсі. Пригадує його як відповідального учня, який сумлінно виконував усі поставлені завдання, дуже любив професію.

— Діма був моїм одногрупником, ми з ним з першого курсу навчалися разом, — розповідає товариш загиблого Костянтин, теж діючий військовослужбовець. — Він був дуже позитивним і завжди радів життю, не дивлячись, які там у нього були обставини у житті. Шкода, що саме такі йдуть… Тому ми маємо їх пам’ятати й шанувати.

Ще Микола Несен додав, що Дмитро уже після початку повномасштабного вторгнення ходив до Кременчуцького РТЦК та СП і просив, щоб його призвали на військову службу. Проте йому відмовляли. Тому він поїхав аж у Львівську область, і там у квітні минулого року його мобілізували у Яворівському ТЦК.

Як завжди усміхненого хлопця, який дуже любив свою бабусю, пригадує учня і куратор групи Дмитра Олена Змієвська.

— Видно, що вони один одного дуже сильно любили. Бабуся дуже піклувалася про нього, завжди цікавилася його навчанням. Коли я дізналася, про загибель Діми, для мене це був просто шок. Це вже другий загиблий учень із моєї групи, з якими ми прощаємося. Ідуть найкращі! — додає жінка зі сльозами на очах.

Поділилися спогадами про Дмитра і педагоги із гімназії № 16, де хлопець навчався. Директор гімназії Олексій Довбня каже, загибель кожного випускника — це тяжка втрата і для усього колективу, і для нього особисто.

— Я пам’ятаю його із першого класу. У хлопця була тяжка доля — він у 5 років залишився без мами, його виховували бабуся і тітка. Він свою тьотю Олю, навіть інколи мамою називав.

Фото Дмитра із фейсбук-сторінки гімназії № 16

І перша вчителька Дмитра, Наталія Аврахова, і класна керівниця у середніх класах, Наталія Корецька, згадують учня як доброго, чуйного, товариського хлопця, який мав багато друзів та міг знайти спільну мову з усіма.

Олексій Довбня додає, це вже 11-й полеглий випускник їхньої гімназії.

— Шкода, дуже шкода хлопців! Але ми завжди їх усіх будемо пам’ятати! Тому що саме завдяки таким героям ми з вами й ходимо під сонцем. І перемога буде за нами саме завдяки таким героям!

Висловив щирі співчуття з приводу загиблого захисника і військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Дмитро був призваний на військову службу під час мобілізації 6 квітня 2023 року. Служив розвідником у розвідувальному відділенні. Загинув 10 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Степова Новоселівка Куп’янського району на Харківщині. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину і кожного з нас!

У Дмитра лишилися бабуся, тітка та сестра.

Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Дмитра на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.